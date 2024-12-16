Porsche позволит пассажирам смотреть YouTube во время движения — Finance.ua

Porsche позволит пассажирам смотреть YouTube во время движения 16.12.2024, 00:43 — Технологии&Авто

Porsche позволит пассажирам смотреть YouTube во время движения

Porsche объявила об обновлении функций своих автомобилей, что позволяет пассажирам наслаждаться видео на YouTube даже во время движения. Ранее, с момента дебюта функции в 2019 году на модели Taycan, экран для пассажира обладал ограниченной функциональностью, но теперь он позволяет просматривать любимые видео без ограничений.

Модели Porsche Cayenne, Panamera и Taycan с дополнительным экраном для пассажира теперь могут транслировать YouTube на ходу, что позволяет пассажирам просматривать контент даже во время движения автомобиля.

Водитель также сможет смотреть видео на центральном экране, когда автомобиль припаркован. Для моделей Porsche 911 возможность просмотра YouTube на центральном экране доступна только в режиме «паркинг».

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Для новых моделей, таких как Macan Electric, приложение YouTube уже поставляется стандартно, а для существующих владельцев Porsche программное обеспечение будет обновлено через беспроводные обновления на основные экраны Porsche Communication Management, и это абсолютно бесплатно.

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