Porsche продолжит производство моделей с ДВС — электромобили не очень популярны — Finance.ua
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Porsche продолжит производство моделей с ДВС — электромобили не очень популярны

Технологии&Авто
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Porsche еще не готова полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и планирует выпустить больше моделей с ДВС. Это связано с замедлением продаж электромобилей.
«Что очевидно, так это то, что мы остаемся с двигателем внутреннего сгорания гораздо дольше», — заявил финансовый директор Porsche Люц Мешке.
Он также сказал, что в «премиальном сегменте люкс» существует «четкая тенденция» к бензиновым двигателям, и в результате Porsche «отреагирует» на это в своем продуктовом цикле.
Porsche продает два дорогих электромобиля: Taycan и недавно запущенный Macan. Компания планировала выпустить больше моделей исключительно на электротяге, включая Cayenne 718 и новый высокопроизводительный кроссовер. Но теперь Мешке говорит, что Porsche может выпустить гибридные или бензиновые версии этих электромобилей и «находится в процессе принятия концептуальных решений».
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Ранее Porsche наметила цель, чтобы к 2030 году 80% ее продаж составляли электромобили. Компания выпустила заднеприводный Macan и обновленный Taycan в этом году. Однако продажи электромобилей в США резко сократились, и компания тоже не очень хорошо себя чувствует в Китае, где местные бренды выпускают более дешевые электромобили. Поэтому приходится просматривать планы.
По материалам:
ITC.ua
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