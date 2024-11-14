Porsche презентовала сразу два новых электромобиля Taycan — Finance.ua

Porsche презентовала сразу два новых электромобиля Taycan Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Porsche презентовала сразу два новых электромобиля Taycan

В начале этого года электрический Porsche Taycan подвергся плановому обновлению, но, как водится, тогда на конвейер встали далеко не все версии. Пополнение палитры идет равномерно: в марте дебютировал экстремальный Taycan Turbo GT, а на данный момент представлены еще два варианта модели — драйверский Taycan GTS и более доступный автомобиль Taycan 4.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленный Porsche Taycan GTS стал заметно более мощным. Два электромотора теперь выдают суммарно 700 л.с. вместо 598 л.с., хотя крутящий момент снижен с 850 Нм до 790 Нм. Правда, максимальная мощность доступна всего на десять секунд в режиме Launch Control, а без него электромоторы могут выдать 605 л.с. вместо прежних 517 л.с.

Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,3 с, а отметка 200 км/ч покоряется электромобилю за 10,4 с. Максимальная скорость не изменилась и составляет 250 км/ч. Снаружи версия GTS отличается от родственников элементами декора Sport Design и 20-дюймовыми колесами. Тяговой батареи эффективной емкостью 97 кВт*ч должны хватить на 628 км пробега по циклу NEDC.

Porsche Taycan 4 стал самой доступной полноприводной модификацией в семье. Два электромотора выдают 435 л.с., от 0 до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Taycan 4 может быть заднеприводным, отключая передний электромотор для экономии заряда батареи емкостью 82,3 или 97 кВт*ч. В начальную комплектацию входят матричные фары, адаптивная пневмоподвеска и 19-дюймовые колеса.

Taycan GTS и Taycan 4 завершили обновление семейства, которое теперь насчитывает 17 версий (с учетом разных типов кузова). Новые варианты прибудут к дилерам в первом квартале 2025 года, но заказ можно оформить уже сейчас. В Германии седан Porsche Taycan 4 стоит от 106 тысяч евро, а за драйверский Taycan GTS придется выложить не менее 148 тысяч евро.

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