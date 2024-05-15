В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света — Finance.ua

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В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света

Энергетика
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В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света
В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света
В настоящее время блэкауты в Украине физически не возможны.
Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.
«Блэкаута мы не видим, на данный момент это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.
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Кроме того, он объяснил, при каких условиях будут применяться графики отключений света.
«Если говорить об экстренных аварийных отключениях и о графиках. Мы все ждем, сети ждут, когда „Укрэнерго“ будет более планово доводить ограничения в области и в каждые области будут вводить эти графики. Экстренные вводятся, когда есть незапланированный рост, незапланированный дефицит и он достаточно небольшой и на достаточно короткий промежуток времени», — рассказал Коваленко.
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Он напомнил, что графики уже все разработаны и есть на сайтах, в мобильных приложениях.
«Но будут ли их применять, зависит от команд НЭК. Я надеюсь, что графики в ближайшее время, пока температура балансирует за окном, их не будут применять. Но если дефицит будет постоянный и плановый, то их уже будут применять», — пояснил Коваленко.

Справка Finance.ua:

  • во вторник вечером Укрэнерго ввела экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. «Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы», — отмечали в компании;
  • по состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровщине было отменено;
  • Министерство энергетики Украины призывает потребителей экономно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.
По материалам:
УНН
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