В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света — Finance.ua

В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света Сегодня 14:01 — Энергетика

В Yasno объяснили, при каких условиях будут применяться графики отключений света

В настоящее время блэкауты в Украине физически не возможны.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона.

«Блэкаута мы не видим, на данный момент это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.

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Кроме того, он объяснил, при каких условиях будут применяться графики отключений света.

«Если говорить об экстренных аварийных отключениях и о графиках. Мы все ждем, сети ждут, когда „Укрэнерго“ будет более планово доводить ограничения в области и в каждые области будут вводить эти графики. Экстренные вводятся, когда есть незапланированный рост, незапланированный дефицит и он достаточно небольшой и на достаточно короткий промежуток времени», — рассказал Коваленко.

Он напомнил, что графики уже все разработаны и есть на сайтах, в мобильных приложениях.

«Но будут ли их применять, зависит от команд НЭК. Я надеюсь, что графики в ближайшее время, пока температура балансирует за окном, их не будут применять. Но если дефицит будет постоянный и плановый, то их уже будут применять», — пояснил Коваленко.

Справка Finance.ua:

во вторник вечером Укрэнерго ввела экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. «Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы», — отмечали в компании;

по состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровщине было отменено;

Министерство энергетики Украины призывает потребителей экономно потреблять электроэнергию, учитывая значительные потери генерирующих мощностей после вражеских обстрелов.



УНН По материалам:

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