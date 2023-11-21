В январе Еврокомиссия планирует отменить антидемпинговые меры относительно металлопродукции из Украины — Finance.ua

В январе Еврокомиссия планирует отменить антидемпинговые меры относительно металлопродукции из Украины Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Европейская комиссия (ЕК) планирует продлить антидемпинговые пошлины на горячекатаные рулоны из Бразилии, Ирана и россии еще на пять лет, но может приостановить действие антидемпинговых мер относительно украинской стальной продукции.

Об этом говорится в 41-м ежегодном отчете Еврокомиссии в Европейский парламент и Совет по антидемпинговой, антисубсидийной и защитной деятельности ЕС.

Соответствующие ограничения впервые начали действовать в 2017 году. Проверка пошлин началась 5 октября 2022 года. Пошлины составляют 54,5−63 евро/т для бразильских поставщиков, 57,5 ​​евро/т для иранских и 17,6−96,5 евро/т для российских.

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Главный исполнительный директор International management consulting professional Александр Сирык в комментарии Zn.ua отметил , что речь идет о торговых и субсидиарных ограничениях, действовавших с 2017 года против отдельных стран и производителей в течение пяти лет. После этого срока назначается процедура пересмотра, после которой торговые ограничения должны быть либо отменены, либо продлены еще на пять лет.

В июле 2022 года по инициативе Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer, выступившей в поддержку Украины и против вооруженной агрессии россии, в отношении украинских производителей действие санкций приостановили еще до официальной процедуры пересмотра. До этого на украинские горячекатаные рулоны (а такую ​​продукцию поставляла в ЕС группа Метинвест) действовала пошлина — 60,5 евро/т.

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«Украина выведена из рассмотрения по просьбе Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer. За этим исключением, продленным на второй год, к нам торговые ограничения не применяются. А сейчас Украину вообще не включили в перечень стран, которые, скорее всего, ограничат», — объясняет Александр Сирык.

В ноябре 2022 года участники процедуры получили комментарии для финального обсуждения, а вот окончательные меры по дальнейшим торговым ограничениям назначены на 4 января 2024 года. Однако если даже в январе 2024 года для украинских производителей не отменят пошлины окончательно, то до 5 июня 2024 года у них будут «каникулы» от уплаты пошлин, которые предоставили по инициативе Eurofer Украине в качестве сильного проявления поддержки из-за войны.

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Отдельно в отчете отмечается, что в 2022 году не было начато ни одного нового расследования против товаров из Украины, хотя раньше количество расследований по украинским изделиям было относительно высоким, что полностью изменилось после агрессии россии.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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