ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину — Finance.ua

ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину Сегодня 19:30 — Казна и Политика

ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорит о возможности перенаправить экспорт продукции европейского военно-промышленного комплекса из третьих стран в Украину для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством боеприпасов для отражения российской агрессии.

О такой опции решения проблемы с нехваткой боеприпасов он рассказал во вторник в Брюсселе журналистам перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.

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«Имейте в виду, что оборонная промышленность (ЕС) очень много экспортирует: около 40% продукции экспортируют в третьи страны, поэтому нет недостатка в производственных мощностях, они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, то, что мы должны сделать, так это попытаться переместить эту продукцию на приоритетное направление — а это Украина», — сказал Боррель.

По его словам, для реализации этого подхода для европейских компаний необходимо создать другой рынок, «который мог бы быть для них более интересным».

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