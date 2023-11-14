ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину — Finance.ua
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ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину

Казна и Политика
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ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину
ЕС рассмотрит возможность перенаправить экспорт продукции европейского ВПК из третьих стран в Украину
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель говорит о возможности перенаправить экспорт продукции европейского военно-промышленного комплекса из третьих стран в Украину для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством боеприпасов для отражения российской агрессии.
О такой опции решения проблемы с нехваткой боеприпасов он рассказал во вторник в Брюсселе журналистам перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны.
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«Имейте в виду, что оборонная промышленность (ЕС) очень много экспортирует: около 40% продукции экспортируют в третьи страны, поэтому нет недостатка в производственных мощностях, они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, то, что мы должны сделать, так это попытаться переместить эту продукцию на приоритетное направление — а это Украина», — сказал Боррель.
По его словам, для реализации этого подхода для европейских компаний необходимо создать другой рынок, «который мог бы быть для них более интересным».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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