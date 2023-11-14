Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба Сегодня 10:47

Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба, Фото: Philipp Schulze

Европейский Союз может не успеть передать Украине до марта 2024 года 1 миллион артиллерийских снарядов.

Данные СМИ подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

«К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в набат», — сказал он.

По его словам, у Евросоюза есть политическая воля продолжать поддерживать Украину, а настоящим препятствием для выполнения обещания является плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».

«Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, будучи в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий», — добавил он.

Справка Finance.ua:

в марте этого года Европейский Союз утвердил решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев;

Недавно Bloomberg сообщил, что Европейская служба внешнеполитической деятельности признала неспособность достижения необходимого количества поставок к началу весны следующего года. По данным журналистов, к настоящему моменту им удалось поставить Украине только 30% от плана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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