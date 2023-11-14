Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба

39
Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба
Украина не получит обещанный миллион боеприпасов от ЕС до весны — Кулеба, Фото: Philipp Schulze
Европейский Союз может не успеть передать Украине до марта 2024 года 1 миллион артиллерийских снарядов.
Данные СМИ подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.
«К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и много, мы, скажем так, много и громко бьем в набат», — сказал он.
Читайте также
По его словам, у Евросоюза есть политическая воля продолжать поддерживать Украину, а настоящим препятствием для выполнения обещания является плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество «несинхронизированных вещей».
«Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и именно поэтому, будучи в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • в марте этого года Европейский Союз утвердил решение об отправке Украине 1 миллиона боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев;
  • Недавно Bloomberg сообщил, что Европейская служба внешнеполитической деятельности признала неспособность достижения необходимого количества поставок к началу весны следующего года. По данным журналистов, к настоящему моменту им удалось поставить Украине только 30% от плана.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.