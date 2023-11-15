Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины — Finance.ua

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Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины

Казна и Политика
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Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины
Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году с 0,6% до 4,8%. Прогноз на 2024 год снижен с 4,0% до 3,7%.
Об этом свидетельствует прогноз Еврокомиссии.
Согласно прогнозу, в 2025 году ожидается рост ВВП на 6,1%.
Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины
«Несмотря на серьезные проблемы, вызванные агрессивной войной россии, экономика Украины продемонстрировала превосходную устойчивость в 2023 году благодаря исключительным урожаям, правительственным стимулам, подкрепленным стабильной поддержкой международных партнеров, а также приверженности власти обеспечению макрофинансовой стабильности», — говорится в сообщении.
Прогнозируется, что рост достигнет 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году, при этом частное потребление и государственные инвестиции станут ключевыми драйверами роста. Тем не менее, к концу прогнозируемого горизонта реальный ВВП останется примерно на 20% ниже довоенного уровня.
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Кроме того, прогнозируется, что после быстрого снижения в 2023 году годовая инфляция снизится до 7,6% в 2025 году, чему будет способствовать ослабление ограничений на производство и жесткая денежно-кредитная политика.
Ожидается, что бюджетный дефицит останется повышенным в 2024 году из-за высоких расходов на оборону. Однако более высокие темпы роста номинального ВВП должны увеличить доходы в 2025 году и способствовать сокращению дефицита. По прогнозам, государственный долг будет неуклонно увеличиваться на протяжении всего прогнозируемого горизонта. Ожидается, что к 2025 году государственный долг увеличится до уровня чуть ниже 100% ВВП.
Еврокомиссия существенно улучшила прогноз роста экономики Украины
Напомним, в ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона 1−3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3−4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.
НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%.
Кабмин также ожидает скорейшего восстановления реального ВВП в 2023 году — до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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