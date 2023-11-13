70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос) — Finance.ua
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70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос)

Личные финансы
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70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос)
70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос)
Почти половина украинцев считает, что основным источником экономического роста должно стать создание правительством условий для иностранных инвесторов и украинских предпринимателей. 27,1% опрошенных рассчитывают на конфискацию российских активов.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.
На вопрос «Произойдет ли в Украине после окончания войны стремительный экономический рост (например, 5−7% ВВП в год)?» 21,2% ответов приходилось на вариант «Да, он начнется в течение 1−2 лет после окончания войны». А доля тех, кто считает, что экономический рост начнется в течение 3−5 лет, составляет 48,5% опрошенных.
В то же время 20,2% населения не видят условий для значительного экономического роста. Еще 9,4% опрошенных затруднились сказать.
70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос)
Главным источником стремительного экономического роста после войны 28,9% опрошенных считают создание правительством условий для заинтересованности иностранных инвесторов и предпринимателей, еще 27,1% - возмещение россией причиненного ущерба, передачу Украине изъятых российских средств и собственности.
На третьем месте — улучшение условий деятельности для украинских предпринимателей (19,1%).
Только 8,9% респондентов определили, что льготные займы и благотворительные взносы западных стран на восстановление Украины станут источником экономического роста.
По материалам:
Економічна Правда
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