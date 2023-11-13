70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос) — Finance.ua

70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос) Сегодня 08:34 — Личные финансы

70% украинцев ожидают экономического бума в послевоенной Украине (опрос)

Почти половина украинцев считает, что основным источником экономического роста должно стать создание правительством условий для иностранных инвесторов и украинских предпринимателей. 27,1% опрошенных рассчитывают на конфискацию российских активов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

На вопрос «Произойдет ли в Украине после окончания войны стремительный экономический рост (например, 5−7% ВВП в год)?» 21,2% ответов приходилось на вариант «Да, он начнется в течение 1−2 лет после окончания войны». А доля тех, кто считает, что экономический рост начнется в течение 3−5 лет, составляет 48,5% опрошенных.

В то же время 20,2% населения не видят условий для значительного экономического роста. Еще 9,4% опрошенных затруднились сказать.

Главным источником стремительного экономического роста после войны 28,9% опрошенных считают создание правительством условий для заинтересованности иностранных инвесторов и предпринимателей, еще 27,1% - возмещение россией причиненного ущерба, передачу Украине изъятых российских средств и собственности.

На третьем месте — улучшение условий деятельности для украинских предпринимателей (19,1%).

Только 8,9% респондентов определили, что льготные займы и благотворительные взносы западных стран на восстановление Украины станут источником экономического роста.

Економічна Правда По материалам:

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