В ВСУ назвали ключевые проблемы рекрутинга: что отпугивает кандидатов на службу

Отсутствие четких ориентиров часто порождает сомнения и затягивает принятие решения кандидатами на службу.
Об этом в интервью «Укринформу» сказала Александра Невидома, начальник группы рекрутинга 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Она рассказала, что недоверие к Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) влияет на рекрутинг, но не является критическим. По ее словам, это, скорее, фактор «дополнительных сомнений на старте».
Невидома отметила, что вопрос сроков службы и ротаций является одним из ключевых факторов, непосредственно влияющих на решение кандидата относительно службы в ДШУ.
«Современный кандидат хочет понимать, какой срок он будет находиться в зоне боевых действий, будет ли возможность восстановления и каким именно будет баланс службы и отдыха. Отсутствие четких ориентиров часто порождает сомнения и затягивает принятие решения», — подчеркнула она.

Три фактора, которые влияют на рекрутинг

Начальник группы рекрутинга объяснила психологический фактор в этом вопросе. Да, ротации — это не только об организации службы, но и о сохранении морально-психологического состояния, предотвращении выгорания и поддержания боеспособности подразделений. «Кандидаты это понимают и прямо задают такие вопросы», — сказала Невидома.
Также роль здесь играет семейное решение, ведь очень часто решение о службе принимается не только лично, но и вместе с семьей. «Четкое понимание сроков и ротаций снижает напряжение в семье, повышает уровень поддержки кандидата и делает решение более осознанным», — отметила военнослужащая.
Кроме того, речь идет о влиянии на конверсию рекрутинга. Практика показывает, что когда кандидат получает четкое объяснение ротаций, то вероятность зачисления растет, а когда информация размыта или отсутствует, то часть людей отказывается.

Бюрократия и «убеждение» людей

По ее словам, в соответствующей работе приходится сталкиваться с барьерами в виде бюрократии, длительных сроков оформления и отсутствия единого подхода.
На вопрос, приходится ли «убеждать» людей, рекрутер отметила, что кто-то из кандидатов приходит уже мотивированным, а другим нужно четкое объяснение условий службы и пути от заявки до подразделения.
Невидома отметила, что иногда кто-то отказывается из-за честного разговора о рисках. «Честный разговор помогает сразу отсеять тех, кто не готов к реальным условиям службы, что в результате повышает качество и устойчивость личного состава», — подчеркнула она.
По материалам:
Укрінформ
