В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией — Finance.ua

В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией Сегодня 09:07 — Личные финансы

В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией

Следом за повышением тарифов на электроэнергию можно ожидать новых расценок на отопление.

Об этом в интервью Radio NV заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Я думаю, не только по электроэнергии нам нужно ожидать таких „сюрпризов“ от правительства. Тепло как минимум. Я думаю, это следующее», — отметил Железняк.

В то же время он затруднился назвать конкретный срок, когда могут быть подняты тарифы на отопление.

«Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет», — отметил Железняк.

Он также напомнил, что в начале полномасштабной войны было голосование за закон о моратории на поднятие тарифов. Говоря о том, является ли поднятие тарифов нарушением моратория.

«Он там не прямо прописывал электроэнергию, поэтому в этом случае, мое личное мнение — нет. Но маленький инсайд: [4 июня] парламент частично отменил этот мораторий. Это было в прописанном законе. Там, конечно, правка на правку и правкой погоняет, никто эту правку не заметил. Надо, наверное, депутатам читать законы. Уже когда перечитывал, за что мы проголосовали, я это увидел. Это частичная отмена моратория на повышение тарифов, правда, не для бытовых потребителей, не для населения, а для промышленности, там это заложено», — говорит нардеп.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С 1 июня единый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт;

Как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными;

При этом в Госэнергонадзоре говорят, что повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет.



Подробно о новых тарифах на электроэнергию с 1 июня мы рассказывали в статье по ссылке.

НВ По материалам:

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