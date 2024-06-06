В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией — Finance.ua

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В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией

Личные финансы
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В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией
В ВР рассказали, какой тариф может быть повышен вслед за электроэнергией
Следом за повышением тарифов на электроэнергию можно ожидать новых расценок на отопление.
Об этом в интервью Radio NV заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
«Я думаю, не только по электроэнергии нам нужно ожидать таких „сюрпризов“ от правительства. Тепло как минимум. Я думаю, это следующее», — отметил Железняк.

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В то же время он затруднился назвать конкретный срок, когда могут быть подняты тарифы на отопление.
«Не знаю, я не министр энергетики, слава Богу. Кроме того, не занимаюсь коррупцией, еще не занимаюсь и этими коммунальными услугами. Министра региональной политики и инфраструктуры у нас нет», — отметил Железняк.
Он также напомнил, что в начале полномасштабной войны было голосование за закон о моратории на поднятие тарифов. Говоря о том, является ли поднятие тарифов нарушением моратория.
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«Он там не прямо прописывал электроэнергию, поэтому в этом случае, мое личное мнение — нет. Но маленький инсайд: [4 июня] парламент частично отменил этот мораторий. Это было в прописанном законе. Там, конечно, правка на правку и правкой погоняет, никто эту правку не заметил. Надо, наверное, депутатам читать законы. Уже когда перечитывал, за что мы проголосовали, я это увидел. Это частичная отмена моратория на повышение тарифов, правда, не для бытовых потребителей, не для населения, а для промышленности, там это заложено», — говорит нардеп.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения. С 1 июня единый тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт;
  • Как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг. Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, то тарифы пока остались бы неизменными;
  • При этом в Госэнергонадзоре говорят, что повышение тарифа на электроэнергию не означает, что отключений не будет.
Подробно о новых тарифах на электроэнергию с 1 июня мы рассказывали в статье по ссылке.

Новые тарифы на свет с 1 июня

По материалам:
НВ
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