В ДТЭК рассказали о «люфте в графиках»: как происходят отключения — Finance.ua

В ДТЭК рассказали о «люфте в графиках»: как происходят отключения Сегодня 16:12 — Энергетика

В ДТЭК рассказали о «люфте в графиках»: как происходят отключения

Графики отключения могут происходить с погрешностью в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95−97% случаев.

Об этом заявил гендиректор YASNO (входит в группу компаний ДТЭК) Сергей Коваленко.

«Мы ведем статистику отключений, и в нашей компании 95−97% графиков совпадают», — рассказал он об отключении в Киеве.

По его словам, может быть несколько причин, по которым не совпадают графики.

Первая — очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии, и нужно сделать так, чтобы у них свет был 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент нужно выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, в одну секунду", — рассказывает представитель компании.

Второе — иногда не срабатывает автоматика и нужно доехать и выключить или включить вручную. Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, «поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут».

«Иногда люди не видят светло-серую зону. В Киеве есть три зоны: одна гарантированная, когда свет точно будет, вторая — когда его точно не будет, и светло-серая, когда он может быть, а может не быть. Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда», — добавил Коваленко.

Отметим, в Киеве 5 июня графики отключений будут действовать на протяжении всех суток. При этом энергетики допускают, что снова могут применить экстренные отключения.

Обозреватель По материалам:

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