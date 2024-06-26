В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте — Finance.ua
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В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте

Личные финансы
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В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте
В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте
В Ужгороде увеличили тариф на городские пассажирские перевозки с 12 до 15 грн.
Об этом мэрия города сообщила в Facebook.
«15 гривен — новый тариф на городские пассажирские перевозки в Ужгороде поддержали сегодня члены исполкома городского совета, учитывая ходатайство перевозчиков», — говорится в сообщении.
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Как говорится в документе, прежний тариф был рассчитан в 2022 году, за это время произошли изменения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, возросла стоимость ремонта и увеличилась минимальная заработная плата, что привело к увеличению часовой тарифной ставки водителей.
«Решение вступает в силу со дня опубликования в печатных СМИ», — добавили в мэрии.
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Напомним, как сообщили в коммунальном предприятии «Электроавтотранс», с четверга, 20 июня, в Ивано-Франковске возрастет тариф на проезд в коммунальном транспорте на 50%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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