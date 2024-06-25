В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте для школьников будет платным — Finance.ua

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте для школьников будет платным Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте для школьников будет платным

С 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Напомним, что согласно решению Киевсовета бесплатный проезд и проезд с частичной оплатой предоставляется учащимся столичных учреждений общего среднего образования только во время учебного года и годового оценивания — с 1 сентября по 1 июля следующего года.

В то же время школьники могут приобрести проездной на месяц или на вторую половину месяца со скидкой в ​​75%.

Приобрести проездной билет можно через приложение Киев Цифровой или терминал самообслуживания. Также пополнить ученический можно в кассах КП «Киевский метрополитен» («Выдубичи 1», «Почайная 1», «Вокзальная»), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП «ГИОЦ».

Стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте для учащихся дневной формы обучения составляет:

без ограничения поездок на месяц — 325 грн;

без ограничения поездок на вторую половину месяца — 162,50 грн;

проездной на месяц на 46 поездок — 72,50 грн;

проездной на месяц на 62 поездки — 97,50 грн;

проездной на месяц на 92 поездки — 143,75 грн;

проездной на месяц на 124 поездки — 192,50 грн.

Кроме того, на ученический билет можно приобрести одноразовые поездки, однако в таком случае «ученическая» скидка не применяется.

С 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений Киева.

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