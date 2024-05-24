В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора — Finance.ua

В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора Сегодня 11:36 — Финтех и Карты

В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора

Больше не придется искать валидатор в толкучке — «Киев Цифровой» запустил тестирование оплаты проезда сразу в приложении.

Где можно оплатить поездку таким способом? Теперь оплатить проезд в трамваях Киева можно через мобильное приложение и QR-код. Это касается трамвайных маршрутов Подольского депо, в том числе нескольких трамваев с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K — там вы найдете плакаты и наклейки с QR-кодами.

Как воспользоваться:

Загрузите и откройте приложение «Киев Цифровой». Выберите сервис «Оплата проезда». Отсканируйте QR-код, размещенный на плакате или наклейке в салоне трамвая. Выберите способ оплаты: транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.

После успешной оплаты в приложении появится запись об использованном QR-билете. Покажите ее контролеру по требованию и оцените поездку.

После завершения тестирования, которое продлится некоторое время, сервис будет расширен на другие маршруты общественного транспорта Киева.

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