В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора — Finance.ua
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В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора

Финтех и Карты
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В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора
В «Киев Цифровой» тестируют оплату проезда без валидатора
Больше не придется искать валидатор в толкучке — «Киев Цифровой» запустил тестирование оплаты проезда сразу в приложении.
Где можно оплатить поездку таким способом? Теперь оплатить проезд в трамваях Киева можно через мобильное приложение и QR-код. Это касается трамвайных маршрутов Подольского депо, в том числе нескольких трамваев с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K — там вы найдете плакаты и наклейки с QR-кодами.

Как воспользоваться:

  1. Загрузите и откройте приложение «Киев Цифровой».
  2. Выберите сервис «Оплата проезда».
  3. Отсканируйте QR-код, размещенный на плакате или наклейке в салоне трамвая.
  4. Выберите способ оплаты: транспортной картой, QR-билетом или банковской картой.
После успешной оплаты в приложении появится запись об использованном QR-билете. Покажите ее контролеру по требованию и оцените поездку.
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После завершения тестирования, которое продлится некоторое время, сервис будет расширен на другие маршруты общественного транспорта Киева.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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