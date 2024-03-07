В приложении «Киев Цифровой» появился сервис для поиска места на парковках — Finance.ua

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В приложении «Киев Цифровой» появился сервис для поиска места на парковках

Личные финансы
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В приложении «Киев Цифровой» появился сервис для поиска места на парковках
В приложении «Киев Цифровой» появился сервис для поиска места на парковках
В городском приложении Киев Цифровой стал доступным сервис по поиску свободных мест на паркингах.
Об этом руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Оленич сообщил в Фейсбуке.
Чтобы проверить наличие мест, необходимо открыть карту паркингов в приложении и выбрать нужный.
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На сегодняшний день сервис работает в тестовом режиме и отображает данные по 54 паркингам в первой зоне. Там установлены камеры, фиксирующие заполненность и передающие информацию.
Киев стал первым городом в Украине и одним из немногих в мире с подобным сервисом на муниципальных паркингах. Обновляйтесь, пользуйтесь и оставляйте фидбэк", — отметил Оленич.
Напомним, с 21 февраля плату за парковку в столице взимать не могут — Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КМВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.
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Инспекторам по парковке предоставлено право производить временное задержание автомобилей путем доставки для хранения на специальную площадку с помощью эвакуатора. Однако это осуществляется только при определенных условиях и с соблюдением установленного порядка.
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По материалам:
Укрінформ
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