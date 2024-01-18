Киевлянам рассказали, как легко оплачивать парковку — Finance.ua
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Киевлянам рассказали, как легко оплачивать парковку

Технологии&Авто
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Для того чтобы оплатить парковку, жителям столицы не нужно искать паркоматы и «носителей оранжевых жилетов». Сделать это легко можно в мобильном приложении «Киев Цифровой».
Перед тем как оставить автомобиль, водителей просят проверить, верно ли в приложении указан его номер и номер паркинга с парковочного знака.
Разработчики сервиса отмечают, что оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении.
«Когда сумма за парковку составит 100 грн, „Цифровой“ автоматически спишет средства с карты, привязанной к приложению. Если сумма меньше, то списание пройдет 1 числа в следующем месяце», — объяснили специалисты.
Если настроены уведомления в телефоне, каждый час водителю будут приходить напоминания об активной парковке.
Также можно запланировать время, сколько автомобиль будет находиться на стоянке. Чтобы установить автоматическое завершение парковки, нужно просто нажать на отметку «часов» и выбрать, когда ее остановить.
Напомним, оплачивать парковку в городе нужно только в будни с 8:00 до 22:00. В другое время по будням и круглосуточно в выходные услуга бесплатная.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
bigkyiv
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