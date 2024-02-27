Продолжаются рейды: в Киеве будут эвакуировать припаркованные на велополосах авто — Finance.ua

Продолжаются рейды: в Киеве будут эвакуировать припаркованные на велополосах авто Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Киеве инспекция по парковке начала активно эвакуировать авто, оставленные на велополосах.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

«Инспекторы по парковке Департамента территориального контроля города Киева продолжают ежедневное обследование дорог столицы относительно нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. В настоящее время особое внимание инспекции приковано к локациям с велодорожками и велосипедными полосами, чтобы обеспечить там беспрепятственное и безопасное движение», — сообщили в пресс-службе.

Фото: КГГА

Как отметил и.о. заместителя директора Департамента — начальника управления (инспекции) по парковке Сергей Дубенко, прежде всего, речь идет о безопасности дорожного движения велосипедистов. Поэтому припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать.

Штрафы за нарушения

За совершение нарушений предусмотрено наложение штрафа и временное задержание транспортного средства согласно ст. 265−4 КУоАП. Штраф за парковку на велополосах — 680 грн.

В КГГА напомнили о расположении велосипедных полос:

на улицах Михаила Грушевского, Туровской, Кирилловской, Генерала Шаповала, Остафия Дашкевича, Николая Кибальчича, Уманской, Волошской, Борисоглебской, Генерала Алмазова, Бастионной, Заньковецкой, Княжей Острожских, Лаврской, Цитадельной, Лейпцигской, Ивана Мазепы, Ольгинской, Профессора Подвисоцького, Михаила Омеляновича-Павленка, Бассейной, Владимирской, Большой Житомирской, Сечевых Стрельцов, Олеся Гончара, Ярославов Вал, Золотоворотской, Михаила Коцюбинского, Леонтовича, Вячеслава Липинского, Ростиславской, Евгения Чикаленко, Викентия Беретти, Трухановской, Тампере, Ивана Вершигоры, Николая Кибальчича, Гетмана Павла Полуботка, Уинстона Черчилля, Сергея Набоки, Юрия Поправки, Академика Белецкого, Героев Севастополя, Филиппа Козицкого, Ереванской, Генерала Геннадия Воробьева, Ивана Светличного, Лондонской, Джохара Дудаева, Олексы Тихого, Василия Чумака, Петра Нищинского, Соломенской, Грматной, Кудрявской, Рейтарской, Стрелецкой, Антона Цедика, Фроловской, Григория Сковороды, Ильинской;

на проспектах Красной Калины, Георгия Нарбута, Воскресенского, Соборности;

на бульварах Леси Украинки и Ивана Котляревского;

на спусках Вознесенский и Кудрявский;

на площади Славы;

в переулке Несторовском.

Напомним, что нарушение ПДД может привести к серьезным последствиям, и в Украине за некоторые нарушения предусмотрена жесточайшая ответственность.

Ранее Кабинет министров Украины внес изменения в ПДД, утвердив несколько новых знаков.

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