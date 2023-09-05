В «Укрзализныце» заявили, что билеты на поезд можно будет купить через верификацию в «Дія» — Finance.ua

В «Укрзализныце» заявили, что билеты на поезд можно будет купить через верификацию в «Дія»
«Укрзализныця» сейчас работает над интеграцией с приложением «Дія», чтобы сделать невозможной деятельность перекупов на международные рейсы.
Об этом сообщил руководитель пассажирского направления «УЗ» Александр Перцовский в эфире национального телемарафона «Единые новости».
«Следовательно, если какая-то аномальная активность, человек начинает массово скупать билеты, то можно было его заблокировать. И уже не было возможности с новой сим-карты, нового номера телефона продолжать эти активности», — сказал чиновник.
Перцовский подчеркнул, что для «Укрзализныци» принципиально оставить историю с перекупами в прошлом.
Он также отметил, что 3 сентября отправился дополнительный поезд из Киева в Варшаву с пересадкой в Хелме. По его словам, все пассажиры приобрели билеты спокойно в мобильном приложении «УЗ».
Чиновник объяснил, что с начала полномасштабной войны практически в 12 раз выросли объемы международных пассажирских перевозок. Что касается железнодорожного сообщения с Польшей, то использованы все слоты железнодорожных операторов. Относительно Вены — есть разница в колее, то есть в Австрию можно заезжать другими вагонами, которых у «Укрзализныци» есть небольшое количество.
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«По Польше — все продажи в онлайне. Уже ушли в прошлое так называемые прикасовые барыги, которые ходят и перекупают билеты. Все есть в онлайн-системах. Изменили систему возврата билетов. Как работали перекупы? Они брали билет, потом получали заказ и на другое имя обменивали его в системе. Сейчас это невозможно», — добавил Перцовский.
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