Укрзализныця рассказала о том, почему исчезли билеты у перекупов на рейсы польского направления — Finance.ua

Укрзализныця рассказала о том, почему исчезли билеты у перекупов на рейсы польского направления Сегодня 15:15

Укрзализныця продолжает системную борьбу с перекупами и мастерами «билетного фотошопа».

Железнодорожники сообщили, что сейчас проходят проверки пассажиров при посадке в поезда. И это дало результаты — внезапно и совершенно неожиданно исчезли билеты у перекупов на рейсы польского направления.

«За две недели тщательного контроля посадки к рейсам было не допущено около двух десятков пассажиров с билетами на имена, которые не совпадали с документами, удостоверяющими личность», — сообщили на Укрзализныце.

Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми заранее выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании) или даже без изменений.

За последний месяц мы заблокировали более 600 аккаунтов, которые использовали спекулянты для массового выкупа билетов.

«Напоминаем, что билеты на все польские поезда доступны ровно за 20 дней до даты отправления в 8:00 утра в мобильном приложении Укрзализныци. Исключение: поезд № 67/68 Киев — Варшава: билеты на него поступают в продажу теперь в 9:00 утра, чтобы дозировать нагрузку на приложение», — обращают внимание на Укрзализныце.

Железнодорожники благодарят всех, кто не потакает спекулянтам.

«Ценим вашу честность и продолжаем работать, чтобы достать билеты было гораздо легче», — пишут несгибаемые борцы с коррупцией из Укрзализныци.

С 24 августа запустят новый железнодорожный маршрут между Польшей и Украиной.

Справка Finance.ua:

Новый железнодорожный маршрут Варшава — Рава-Русская: из Польши в Украину с 1 июня 2023 года. Запуск планируется на 24 августа, с двумя рейсами в день. Стоимость билетов пока не известна, но это важный шаг для содействия связям между странами. SKPL Cargo получила разрешение на перевозку до 31 мая 2028 года.

Поезда на новом маршруте вмещают 240 пассажиров, следуют по европейской колее. В Раве-Русской можно пересесть на поезд «Укрзализныци» во Львов. Новый ж/д маршрут открывает новые возможности для удобных путешествий и сотрудничества между странами.

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Вечірній Київ По материалам:

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