«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье

Личные финансы
32
«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье
«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поездов львовского и одесского направлений на пиковые даты межсезонья.
Об этом пишет пресс-служба перевозчика.
На львовском направлении поезд № 191/192 Львов-Киев-Львов совершит дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, 22:05.
Читайте также
Одесское направление пополнится поездом № 167/168 Львов — Одесса — Львов, который выполнит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов 20:44.
Отмененный в даты проведения ремонтных работ на станции Перемышль поезд № 31/32 из Запорожья будет курсировать вместо Польши до Ивано-Франковска. По новому (но временному) маршруту поезд будет отправляться из Запорожья 7−8, 14−15, 21−22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратная отправка из Ивано-Франковска 8−9, 15−16, 22−23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 на следующий день.
Читайте также
Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.