«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье — Finance.ua

«Укрзализныця» увеличила количество рейсов на межсезонье
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поездов львовского и одесского направлений на пиковые даты межсезонья.
Об этом пишет пресс-служба перевозчика.
На львовском направлении поезд № 191/192 Львов-Киев-Львов совершит дополнительные рейсы 2,3,9 и 10 сентября. Отправление из Киева в 07:05, прибытие во Львов в 17:03. Обратно из Львова в 13:15, 22:05.
Одесское направление пополнится поездом № 167/168 Львов — Одесса — Львов, который выполнит два своих рейса 3 сентября. Отправление из Львова в 08:37, прибытие в Одессу в 20:13. Обратно из Одессы в 09:39, Львов 20:44.
Отмененный в даты проведения ремонтных работ на станции Перемышль поезд № 31/32 из Запорожья будет курсировать вместо Польши до Ивано-Франковска. По новому (но временному) маршруту поезд будет отправляться из Запорожья 7−8, 14−15, 21−22 сентября в 20:49 и прибывать на следующий день в Ивано-Франковск в 16:02. Обратная отправка из Ивано-Франковска 8−9, 15−16, 22−23 сентября в 19:23, прибытие в Запорожье в 15:34 на следующий день.
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Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.
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