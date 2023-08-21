Укрзализныця модернизировала плацкартные вагоны (фото) — Finance.ua

Укрзализныця модернизировала плацкартные вагоны (фото)
Укрзализныця модернизировала плацкартные вагоны на маршруте поезда № 7/8 «Киев-Черновцы».
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Обновляем наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавляем свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда № 7/8 Киев-Черновцы», — говорится в сообщении.
В результате капитально-восстановительного ремонта на мощностях Укрзализныци в этих вагонах будет современная система кондиционирования воздуха, вакуумные туалеты, качественное индивидуально управляемое освещение.
«В разгар летнего сезона перевозок черновицкое направление становится более сбалансированным с точки зрения ценового предложения, ведь объединяет фирменные вагоны для более требовательного пассажира и более дешевые вагоны для социальных перевозок, в том числе организованных групп детей на плановое оздоровление», — добавили в УЗ.
Напомним, с 14 августа в Укрзализныце стартовал второй этап программы лояльности «Железные друзья». Теперь каждый километр путешествия превращается в бонусы, которые можно накапливать в своем профиле в приложении «УЗ».
К проекту присоединились известные игроки украинского рынка: Uklon, WOG, Librarius, Планета Кино, Kilogames, Idealist, One love coffee и другие крупные компании.
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