Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года — Finance.ua

Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года Сегодня 06:49 — Личные финансы

Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года

Пассажиры Укрзализныци смогут до конца года пользоваться скидками на такси в и с вокзалов восьми городов Украины.

Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграме.

«Для пассажиров с картами Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum или Visa Platinum Business будет уже привычная скидка -50% на вызов Bolt в/с железнодорожных вокзалов в Киеве (Центральный, Южный и Дарница), Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Полтаве и Кривом Роге», — отметили в компании.

По данным Укрзализныци, с начала года украинцы воспользовались такой услугой уже 245 тысяч раз и сэкономили 12 млн. гривен.

Как воспользоваться скидкой

Чтобы воспользоваться скидкой, в приложении Bolt необходимо добавить в кошелек карту Visa и выбрать одним из пунктов поездки вокзал.

Напомним, в ноябре 2022 года Укрзализныця возобновила сотрудничество с Bolt и Visa, в результате чего пассажиры с картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite или Visa Platinum Business получили возможность пользоваться 50-процентной скидкой на вызов такси Bolt к железнодорожным вокзалам и обратно.

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Укрінформ По материалам:

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