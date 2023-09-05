Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года — Finance.ua
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Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года

Личные финансы
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Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года
Укрзализныця продлила скидки на такси для пассажиров до конца года
Пассажиры Укрзализныци смогут до конца года пользоваться скидками на такси в и с вокзалов восьми городов Украины.
Об этом Укрзализныця сообщила в Телеграме.
«Для пассажиров с картами Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum или Visa Platinum Business будет уже привычная скидка -50% на вызов Bolt в/с железнодорожных вокзалов в Киеве (Центральный, Южный и Дарница), Днепре, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Ужгороде, Полтаве и Кривом Роге», — отметили в компании.
По данным Укрзализныци, с начала года украинцы воспользовались такой услугой уже 245 тысяч раз и сэкономили 12 млн. гривен.

Как воспользоваться скидкой

Чтобы воспользоваться скидкой, в приложении Bolt необходимо добавить в кошелек карту Visa и выбрать одним из пунктов поездки вокзал.
Напомним, в ноябре 2022 года Укрзализныця возобновила сотрудничество с Bolt и Visa, в результате чего пассажиры с картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite или Visa Platinum Business получили возможность пользоваться 50-процентной скидкой на вызов такси Bolt к железнодорожным вокзалам и обратно.

Справка Finance.ua:

  • новые правила возвращения билетов на международные поезда польского направления, которые «Укрзализныця» ввела с 26 июля, нередко вызывают недовольство пассажиров. Теперь это можно сделать только через кассы в претензионном порядке;
  • Укрзализныця модернизировала плацкартные вагоны на маршруте поезда № 7/8 «Киев-Черновцы».
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По материалам:
Укрінформ
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