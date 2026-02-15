В украинских ІТ-компаниях впервые за четыре года зафиксировали рост числа специалистов Сегодня 10:19

ТОП-50 крупнейших ИТ-компаний Украины по количеству специалистов, Фото: freepik

За полгода в 50 крупнейших ІТ-компаниях появилось 667 новых специалистов (+0,8%). За 2025 год общий прирост составил +0,5%. Впервые с начала полномасштабной войны зафиксировали положительную динамику, но пока она незначительна. Всего в крупнейших компаниях работает около 80 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют исследования DOU за второе полугодие 2025 года.

Какие новые компании появились в рейтинге

Netpeak Group официально перешла на новое название — FRACTAL. В ТОП-50 вернулись GeeksForLess и SQUAD, а iGaming-компания King Group сразу заняла 25 позицию с 885 работниками в Украине.

В то же время из рейтинга выбыли Playtika (вероятно менее 600 сотрудников), Together Networks (574 специалиста) и Favbet Tech, где сократили R&D-отдел и сейчас работает менее 100 специалистов.

Сколько специалистов работает в крупнейших ІТ-компаниях Украины

По данным исследования, общее количество специалистов в ТОП-50 почти не изменилось — плюс 667 специалистов за полгода (или +0,8%).

Впервые с начала полномасштабной войны аналитики зафиксировали положительную динамику, но пока она незначительна. За 2025 год прирост — плюс 0,5%.

Всего в 50 крупнейших ІТ-компаниях сейчас работает около 80 тысяч человек.

Общее количество специалистов в 50 крупнейших ІТ-компаниях Украины, динамика по годам, Інфографіка: DOU

Количество технических специалистов осталось на том же уровне (-0,6% за полгода) — почти 60 тысяч.

Почти у половины компаний размер штата остался стабильным в прошлом полугодии. Девять компаний активно росли (более чем на 10%), еще пять выросли умеренно.

В четверти компаний уменьшилось количество сотрудников.

В прошлом полугодии 12 компаний открывали новые проекты или активно развивали текущие. В пяти компаниях прошли сокращения, в четырех ушли специалисты, долго находившиеся на бенче.

Что обусловило изменения в количестве специалистов, Інфографіка: DOU

Лидеры ІТ-рынка

После вхождения Genesis в пятерку крупнейших ІТ-компаний летом других изменений в ТОПе не произошло.

Лидером роста в прошлом полугодии стала Ajax Systems, у которой команда в Украине выросла на 699 ​​специалистов (при этом технических — плюс 60 за полгода).

За 2025 год компания разработала 100 новых устройств (в общей сложности 280), расширяла производственные мощности и открыла завод в Ханое (Вьетнам). Активно идет набор инженеров и линейного персонала на производственные площадки.

EPAM Ukraine впервые с начала войны демонстрирует прирост — за последние шесть месяцев команда увеличилась на 210 специалистов.

Компания сосредотачивается на усилении команды Senior+ экспертами по AI и Cloud, а также активно нанимает Data-, Cloud-, JavaScript- и Python-инженеров. В прошлом году присоединились 650 джуниоров, в этом году планируют привлечь еще 700 начинающих.

Genesis продолжает стабильно расти в Украине (118 специалистов за полгода, почти все из них технические). В настоящее время в экосистеме открыто более 150 вакансий. В приоритете разработчики, дата инженеры, продуктовые менеджеры, маркетологи и аналитики.

В SoftServe без существенных изменений за полгода (- 122 специалиста). Наем в компании продолжается, однако сосредоточен на сложных наукоемких направлениях, поэтому в приоритете специалисты по Data Science, инженеры R&D, специалисты в отдел робототехники. Нанимают экспертов для работы с АІ-агентами.

GlobalLogic Ukraine также почти без изменений (-44 специалиста). Преимущество в найме отдается внутреннему резерву, открыто более 200 вакансий в Engineering, Content Engineering и QA. Украинский хаб остается самым большим в Европе и вторым по размеру в мире.

Динамика роста «большой пятерки», Інфографіка: DOU

Растут преимущественно продуктовые

Десять компаний выросли за полгода более чем на 100 специалистов в Украине (это вдвое больше, чем летом). Пять компаний выросли более чем на 100 технических специалистов.

Лидеры роста, второе полугодие 2025-го, Інфографіка: DOU

Ajax Systems и EPAM Ukraine лидерам роста попала и mono (+190 специалистов за полгода, из них 135 технических). Компания быстро масштабируется: кроме Вслед залидерам роста попала и(+190 специалистов за полгода, из них 135 технических). Компания быстро масштабируется: кроме monobank , активно развивается monoбизнес, monomarket и monoбазар.

В нынешнем году планируют открыть десятки новых вакансий. Прежде всего, Middle+ и Senior (более 65% вакансий). Продолжают нанимать Java-инженеров и техлидов, AI-специалистов и т. д.

Nova Digital за полгода выросла на 143 сотрудника и стала лидером роста по количеству технических специалистов (193). Это связано с масштабированием продуктов компании и развитием международных направлений.

В настоящее время Nova Digital сосредоточена на найме в Украине. В фокусе — технические и аналитические роли, в частности, бизнес-аналитики, бэкенд- и фронтенд-разработчики, а также тестировщики.

FRACTAL (+138 за полгода) фокусируется на ролях, повышающих эффективность и закрывающих критические точки нагрузки.

В AUTODOC (+123) аренда продолжается в основном для замещения критических должностей, а также для разработки и внедрения новых продуктов.

Другие компании-лидеры:

UPSTARS (+122) планирует до 1000 новых Middle/Senior-специалистов,

MODUS X (+116) усиливает разработку, бизнес-анализ и SAP-направление,

King Group (+111) масштабировал инженерные, дизайнерские и маркетинговые команды.

Пять компаний уменьшились на 100+ специалистов

За второе полугодие прошлого года пять компаний уменьшили количество специалистов более чем на 100 человек: Playrix (−181, через релокацию из Украины), ISD (−157, сокращения и оптимизации), Sigma Software (−132, через соглашения с IdeasSoft и Vertex), SoftServe (−120), DXC из бенча).

ТОП компаний с негативной динамикой в ​​Украине, второе полугодие 2025-го, Інфографіка: DOU

Одна компания открыла офис в Украине

Большинство компаний ТОП-50 имеют офисы в Киеве, почти половина — во Львове.

В прошлом полугодии компании топ-50 открыли немного новых офисов. Только один в Украине — King Group в Киеве. Остальные за рубежом: в Польше, на Кипре, во Вьетнаме, Чили и Колумбии.

Пять компаний закрыли некоторые из своих офисных пространств в Украине: SoftServe — в Луцке, Intellias — в Ужгороде и Ивано-Франковске, Tietoevry Create Ukraine — тоже в Ивано-Франковске, Avenga — в Хмельницком и Черкассах, GeeksForLess в Киеве.

Наем будет продолжаться в том же темпе

Две компании готовы нанять во втором полугодии более 500 специалистов. Еще шесть вырастут на 200+ сотрудников. У других более умеренные планы.

Планы компаний по расширению персонала на ближайшие полгода в Украине, Інфографіка: DOU

