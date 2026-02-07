Сколько Nvidia платит ІТ-специалистам
По сравнению с другими техгигантами, в Nvidia сравнительно небольшой штат — 36 000 сотрудников по состоянию на начало 2025 года. Рост акций во время бума искусственного интеллекта превратил некоторых обычных работников в миллионеров. Президент и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг лично контролирует вопросы вознаграждений сотрудников.
Об этом пишет Business Insider.
«Я до сих пор пересматриваю компенсацию каждого работника в конце каждого цикла», — заявил Хуанг в июльском выпуске подкаста «All-In».
Он также добавил, что «создал в своей команде менеджеров больше миллиардеров, чем любой другой CEO в мире».
Однако у тех, кто пришел в компанию раньше, есть гораздо больше шансов получить сверхприбыли, чем у новых работников — этот разрыв в оплате труда сотрудники иногда обсуждают совершенно открыто.
Сколько зарабатывают ІТ-специалисты в Nvidia
Nvidia не разглашает данные о зарплатах своих сотрудников, однако публично доступные заявки на рабочие визы дают одну из немногих возможностей оценить, сколько компания платит за ключевые роли.
Эти цифры взяты из документов, которые все компании предоставляют в Министерство труда США для спонсирования виз H-1B. Хуанг подчеркнул, что Nvidia будет продолжать спонсировать эти визы и покрывать все сопутствующие расходы, несмотря на изменения в политике.
Указанные суммы отражают только базовую ставку — без учета акций и бонусов, обычно составляющих основную часть общего компенсационного пакета.
В 2025 году фискальном году Nvidia получила одобрение на примерно 1900 заявок по программе H-1B. Среди 25 самых популярных позиций в компании разработчики программного обеспечения, исследователи и продакт-менеджеры.
Базовая зарплата инженеров-программистов варьируется от $92 000 до $425 500. Исследователи могут рассчитывать на суммы от $104 000 до $431 250, а доход менеджеров по продукту составляет от $131 029 до $379 500.
Зарплаты инженеров
- ASIC Engineer: $163,925-$368,000.
- CAD Engineer: $136,000-$310,500.
- Dev Ops Engineer: $140,000 to $270,250.
- Hardware Engineer, Electronics: $92,000-$368,000.
- Manager, Engineering: $203,879-$391,000.
- Mask Design Engineer: $110,187-$230,000.
- Mechanical Engineer: $102,336-$247,250.
- Mixed Signal Design Engineer: $151,091-$310,500.
- Physical Design Engineer: $96,000-$310,500.
- Senior ASIC Engineer: $128,000-$310,500.
- Senior Systems Software Engineer: $117,499-$356,500.
- Software Engineer: $92,000-$425,500.
- Software QA Engineer: $133,432-$322,000.
- System Design Engineer: $124,197-$253,000.
- Systems Software Manager: $208,125-$425,500.
- Test Engineer: $124,197-$287,500.
- Verification Engineer: $119,184-$368,000.
Зарплаты архитекторов
- Architect: $104,000 to $425,500.
- Architecture Manager: $207,093-$425,500.
- Senior Architect: $150,821-$356,500.
- Solutions Architect: $108,722-$356,500.
Зарплаты исследователей
- Research Scientist: $104,000-$431,250.
Зарплаты продуктовых аналитиков
- Business Systems Analyst: $140,000-$310,500.
- Product Manager: $131,029-$379,500.
- Program Manager: $75,462.00-$368,000.
