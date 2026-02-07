0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько Nvidia платит ІТ-специалистам

65
Айтишник работает за компьютером
Айтишник работает за компьютером, Фото: freepik
По сравнению с другими техгигантами, в Nvidia сравнительно небольшой штат — 36 000 сотрудников по состоянию на начало 2025 года. Рост акций во время бума искусственного интеллекта превратил некоторых обычных работников в миллионеров. Президент и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг лично контролирует вопросы вознаграждений сотрудников.
Об этом пишет Business Insider.
Читайте также
«Я до сих пор пересматриваю компенсацию каждого работника в конце каждого цикла», — заявил Хуанг в июльском выпуске подкаста «All-In».
Он также добавил, что «создал в своей команде менеджеров больше миллиардеров, чем любой другой CEO в мире».
Однако у тех, кто пришел в компанию раньше, есть гораздо больше шансов получить сверхприбыли, чем у новых работников — этот разрыв в оплате труда сотрудники иногда обсуждают совершенно открыто.

Сколько зарабатывают ІТ-специалисты в Nvidia

Nvidia не разглашает данные о зарплатах своих сотрудников, однако публично доступные заявки на рабочие визы дают одну из немногих возможностей оценить, сколько компания платит за ключевые роли.
Читайте также
Эти цифры взяты из документов, которые все компании предоставляют в Министерство труда США для спонсирования виз H-1B. Хуанг подчеркнул, что Nvidia будет продолжать спонсировать эти визы и покрывать все сопутствующие расходы, несмотря на изменения в политике.
Указанные суммы отражают только базовую ставку — без учета акций и бонусов, обычно составляющих основную часть общего компенсационного пакета.
В 2025 году фискальном году Nvidia получила одобрение на примерно 1900 заявок по программе H-1B. Среди 25 самых популярных позиций в компании разработчики программного обеспечения, исследователи и продакт-менеджеры.
Базовая зарплата инженеров-программистов варьируется от $92 000 до $425 500. Исследователи могут рассчитывать на суммы от $104 000 до $431 250, а доход менеджеров по продукту составляет от $131 029 до $379 500.

Зарплаты инженеров

  • ASIC Engineer: $163,925-$368,000.
  • CAD Engineer: $136,000-$310,500.
  • Dev Ops Engineer: $140,000 to $270,250.
  • Hardware Engineer, Electronics: $92,000-$368,000.
  • Manager, Engineering: $203,879-$391,000.
  • Mask Design Engineer: $110,187-$230,000.
  • Mechanical Engineer: $102,336-$247,250.
  • Mixed Signal Design Engineer: $151,091-$310,500.
  • Physical Design Engineer: $96,000-$310,500.
  • Senior ASIC Engineer: $128,000-$310,500.
  • Senior Systems Software Engineer: $117,499-$356,500.
  • Software Engineer: $92,000-$425,500.
  • Software QA Engineer: $133,432-$322,000.
  • System Design Engineer: $124,197-$253,000.
  • Systems Software Manager: $208,125-$425,500.
  • Test Engineer: $124,197-$287,500.
  • Verification Engineer: $119,184-$368,000.

Зарплаты архитекторов

  • Architect: $104,000 to $425,500.
  • Architecture Manager: $207,093-$425,500.
  • Senior Architect: $150,821-$356,500.
  • Solutions Architect: $108,722-$356,500.

Зарплаты исследователей

  • Research Scientist: $104,000-$431,250.

Зарплаты продуктовых аналитиков

  • Business Systems Analyst: $140,000-$310,500.
  • Product Manager: $131,029-$379,500.
  • Program Manager: $75,462.00-$368,000.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems