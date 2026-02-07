Андрагог, клавиатурщик, кобзарь: в Службе занятости назвали необычные профессии в Украине Сегодня 16:06

Государственная служба занятости продолжает знакомить граждан с редкими профессиями в Украине. Среди 9 тысяч направлений работы встречаются специальности, больше напоминающие термины из учебников или научной фантастики.

Андрагог

Это специалист, занимающийся разработкой образовательных курсов и тренингов для взрослых. Такие специалисты получают дипломы по направлению «педагогика» и входят в категорию «профессионалы в области обучения». К этой группе также относят лекторов, педагогов-валеологов и штурманов-инструкторов.

В Службе занятости объясняют, что большинство учебных материалов создаются для школьников и студентов. Подготовкой взрослых специалистов занимается андрагогика — область науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых.

Энтомолог

Энтомологи — это биологи, исследующие насекомых: их строение, жизнедеятельность, классификацию и поведение. Они занимаются защитой урожаев от вредителей, сохранением биоразнообразия и научными исследованиями.

Также они занимаются защитой сельского хозяйства от вредителей, охраной экосистем, исследованием полезных насекомых.

Образование энтомолога получают преимущественно на биологических факультетах университетов по специальностям «биология» или «зоология».

Клавиатурщик

Это мастера по комплектованию, сборке, монтажу и ремонту клавишных механизмов музыкальных инструментов — фортепиано, роялей, аккордеонов.

Специалисту требуется музыкальный слух и технические знания, которые получают на специализированных курсах и в музыкальных училищах.

Кобзарь

Большинство вспомнит сборник Тараса Шевченко или исторических персонажей, однако эта профессия существует и по сей день.

Кобзари — это музыканты, исполняющие думы, исторические и морализаторские песни, аккомпанируя себе на кобзе.

Кобзарство сочетает музыкальное мастерство и передачу народной мудрости. Образование таких профессионалов может быть профильным музыкальным, или же можно поступить в Стритовский педагогический профессиональный колледж кобзарского искусства.

Мехатроник

Мехатроники — это специалисты, сочетающие знания механики, электроники, информатики и автоматики. Именно они производят разработку, монтаж, обслуживание и программирование сложных технических систем, используемых в различных отраслях промышленности.

Чтобы работать мехатроником, нужно получить высшее образование по направлению «мехатроника и робототехника».

