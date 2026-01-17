0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают украинские разработчики

Личные финансы
14
Сколько зарабатывают украинские разработчики
Сколько зарабатывают украинские разработчики
Несмотря на незначительные колебания в последние несколько лет, зарплаты разработчиков в целом остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 — это на $50 больше, чем полгода тому назад.
Об этом свидетельствует исследование Dou, проведенное в ноябре и декабре 2025 года.

Медианные зарплаты

Медианные зарплаты по тайтлам растут неравномерно. За последние полгода положительная динамика наблюдалась только у миддлов (+$100) — эта группа составляет около трети всех разработчиков и у специалистов с тайтлом Principal (+$133).
За последние полгода снижение зарплат наблюдается у:
  • интернов (-$76);
  • джунов (-$30),
  • сеньоров (-$200),
  • тимлидов (-$160),
  • технических лидов (-$50).
Наибольшее колебание зарплаты у System Architect (-$400), их медианная зарплата вернулась на уровень 2022−2023 годов и составляет $6500.
Сколько зарабатывают украинские разработчики

По опыту работы в ІТ

Самые заметные изменения в последние полгода произошли среди специалистов с опытом 6−9 лет. В этой группе медианные зарплаты снизились на $150−300.
У специалистов с опытом 15 и более лет медианная зарплата остается $5000, а больше получают работники с опытом от 12 до 14 лет — $5500.
Сколько зарабатывают украинские разработчики

По городам

Киев остается лидером по уровню медианной зарплаты, хотя показатель несколько снизился с $3742 до $3700. Аналогичную динамику демонстрирует Львов: медианная зарплата изменилась незначительно — с $3550 до $3505.
В то же время в ряде городов зафиксирован рост медианных зарплат.
Наиболее заметное повышение наблюдается в:
  • Черкассах — с $3000 до $3700,
  • Ужгороде — с $2500 до $3250,
  • Луцке — с $2300 до $3050,
  • Полтаве — с $2500 до $3050,
  • Ровно — с $2500 до $3000.
В крупных восточных и южных городах — Днепре, Харькове и Одессе — медианные зарплаты остались стабильными или почти не изменились, колебались в пределах $3000.
Больше всех зарабатывают украинские разработчики, работающие не в Украине — $4600.
Сколько зарабатывают украинские разработчики

По специализации и языкам программирования

Если брать данные по специализации, то самая высокая медианная зарплата у специалистов уровня Lead, работающих в Mobile и Embedded разработке, — около $5500.
Сколько зарабатывают украинские разработчики
Что касается языков программирования, то здесь наивысшая медианная зарплата у специалистов, работающих со Scala — $6500. Также высокие показатели зафиксированы у специалистов, использующих Rust ($5250), Ruby ($4500), а также Go и Kotlin — по $4200.

По фреймворкам

Среди самых популярных фреймворков по уровню медианной зарплаты разработчиков лидирует Ruby on Rails — $4400.
Группа фреймворков — Android SDK (Native), Combine, Jetpack Compose, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native) — демонстрирует одинаковую медианную зарплату разработчиков на уровне $4000.
Подобный паттерн наблюдался и в летнем опросе: Ruby on Rails занимал первое место по уровню зарплат разработчиков ($4500), тогда как группа фреймворков — Combine, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native), Symfony — находилась на второй позиции с медианной зарплатой $4000.

По типу компаний

Продуктовые и аутстаффинговые компании, а также стартапы в среднем платят разработчикам больше, чем сервисные или не ІТ-компании (банки, телеком, ритейл и т. п.). В то же время медианные зарплаты существенно отличаются в зависимости от тайтла и типа компании.
Сколько зарабатывают украинские разработчики

Медианные зарплаты по странам

«Чистые» (после уплаты налогов) медианные зарплаты украинских разработчиков, которые сейчас находятся за границей, снизились за последние полгода.
Негативная динамика зафиксирована во всех тайтлах без исключения:
  • у джунов — снижение на $55,
  • у миддлов — на $82,
  • у сеньоров — на $30,
  • наибольшее падение наблюдается среди специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (-$200).
В Украине у миддл-разработчиков зафиксирован незначительный рост зарплат (+$30), у специалистов уровней Junior и Lead/Staff/Principal — без изменений. В то время как у сеньоров — снижение за полгода (-$200), что означает возврат зарплат до уровня зимы 2024 года.
Сколько зарабатывают украинские разработчики
Самые высокие «чистые» медианные зарплаты у украинских разработчиков, живущих сейчас в Великобритании, Канаде, Португалии и Испании, а также у тех, кто постоянно путешествует.
Самые низкие медианные зарплаты остаются в Германии, Чехии и Болгарии.
Сколько зарабатывают украинские разработчики
По материалам:
Dou
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems