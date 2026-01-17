Сколько зарабатывают украинские разработчики Сегодня 08:13 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские разработчики

Несмотря на незначительные колебания в последние несколько лет, зарплаты разработчиков в целом остаются стабильными. В декабре 2025 года медианная зарплата составляла $3450 — это на $50 больше, чем полгода тому назад.

Об этом свидетельствует исследование Dou, проведенное в ноябре и декабре 2025 года.

Медианные зарплаты

Медианные зарплаты по тайтлам растут неравномерно. За последние полгода положительная динамика наблюдалась только у миддлов (+$100) — эта группа составляет около трети всех разработчиков и у специалистов с тайтлом Principal (+$133).

За последние полгода снижение зарплат наблюдается у:

интернов (-$76);

джунов (-$30),

сеньоров (-$200),

тимлидов (-$160),

технических лидов (-$50).

Наибольшее колебание зарплаты у System Architect (-$400), их медианная зарплата вернулась на уровень 2022−2023 годов и составляет $6500.

По опыту работы в ІТ

Самые заметные изменения в последние полгода произошли среди специалистов с опытом 6−9 лет. В этой группе медианные зарплаты снизились на $150−300.

У специалистов с опытом 15 и более лет медианная зарплата остается $5000, а больше получают работники с опытом от 12 до 14 лет — $5500.

По городам

Киев остается лидером по уровню медианной зарплаты, хотя показатель несколько снизился с $3742 до $3700. Аналогичную динамику демонстрирует Львов: медианная зарплата изменилась незначительно — с $3550 до $3505.

В то же время в ряде городов зафиксирован рост медианных зарплат.

Наиболее заметное повышение наблюдается в:

Черкассах — с $3000 до $3700,

Ужгороде — с $2500 до $3250,

Луцке — с $2300 до $3050,

Полтаве — с $2500 до $3050,

Ровно — с $2500 до $3000.

В крупных восточных и южных городах — Днепре, Харькове и Одессе — медианные зарплаты остались стабильными или почти не изменились, колебались в пределах $3000.

Больше всех зарабатывают украинские разработчики, работающие не в Украине — $4600.

По специализации и языкам программирования

Если брать данные по специализации, то самая высокая медианная зарплата у специалистов уровня Lead, работающих в Mobile и Embedded разработке, — около $5500.

Что касается языков программирования, то здесь наивысшая медианная зарплата у специалистов, работающих со Scala — $6500. Также высокие показатели зафиксированы у специалистов, использующих Rust ($5250), Ruby ($4500), а также Go и Kotlin — по $4200.

По фреймворкам

Среди самых популярных фреймворков по уровню медианной зарплаты разработчиков лидирует Ruby on Rails — $4400.

Группа фреймворков — Android SDK (Native), Combine, Jetpack Compose, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native) — демонстрирует одинаковую медианную зарплату разработчиков на уровне $4000.

Подобный паттерн наблюдался и в летнем опросе: Ruby on Rails занимал первое место по уровню зарплат разработчиков ($4500), тогда как группа фреймворков — Combine, SwiftUI, UIKit, iOS SDK (Native), Symfony — находилась на второй позиции с медианной зарплатой $4000.

По типу компаний

Продуктовые и аутстаффинговые компании, а также стартапы в среднем платят разработчикам больше, чем сервисные или не ІТ-компании (банки, телеком, ритейл и т. п. ). В то же время медианные зарплаты существенно отличаются в зависимости от тайтла и типа компании.

Медианные зарплаты по странам

«Чистые» (после уплаты налогов) медианные зарплаты украинских разработчиков, которые сейчас находятся за границей, снизились за последние полгода.

Негативная динамика зафиксирована во всех тайтлах без исключения:

у джунов — снижение на $55,

у миддлов — на $82,

у сеньоров — на $30,

наибольшее падение наблюдается среди специалистов уровня Lead/Staff/Principal и выше (-$200).

В Украине у миддл-разработчиков зафиксирован незначительный рост зарплат (+$30), у специалистов уровней Junior и Lead/Staff/Principal — без изменений. В то время как у сеньоров — снижение за полгода (-$200), что означает возврат зарплат до уровня зимы 2024 года.

Самые высокие «чистые» медианные зарплаты у украинских разработчиков, живущих сейчас в Великобритании, Канаде, Португалии и Испании, а также у тех, кто постоянно путешествует.

Самые низкие медианные зарплаты остаются в Германии, Чехии и Болгарии.

Dou По материалам:

