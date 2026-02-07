Сколько зарабатывают дата-специалисты в Украине Сегодня 13:14

Зарплаты дата-специалистов

По состоянию на декабрь 2025 года медианная зарплата аналитиков выросла до $2200 (+$100 за полгода), тогда как у специалистов Data Science, Data Engineering и AI/ML за полгода зафиксировано снижение доходов на $264 — до $3175.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Медианные зарплаты аналитиков и специалистов по Data Science, Data Engineering, AI/ML, 2017−2025, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Самая высокая медианная зарплата — у Data Engineer — $3550, что существенно опережает другие специализации. Внутри этой роли самые высокие зарплаты у сеньоров — $5000, медиана для мидлов составляет $3200, а джуниоры в среднем получают $1000.

Среди аналитиков лидерами по уровню доходов стали:

BI Analyst — $2750

System Analyst — $2710

Product Analyst — $2600

Business Analyst — $2500

В специализации Business Analyst самые высокие зарплаты зафиксированы у Lead Business Analyst — $4500; у сеньоров медиана составляет $3100, у медлей — $2200. Самые низкие зарплаты среди аналитических специализаций у Junior Business Analyst — $876.

В направлениях Data Science и AI в этой волне зафиксировано существенное снижение медианных зарплат: AI Engineer и Data Scientist получают по $2300, ML Engineer — $2200.

Один из самых низких уровней компенсации у Data Analyst — $1500. Внутри этой специализации медианная зарплата сеньоров составляет $3200, медлей — $1900, а джуниоры в среднем получают $900.

Медианные зарплаты, Інфографіка: DOU

Динамика зарплат

После летнего снижения зарплаты продуктовых аналитиков восстановились (+513 долларов за полгода). Сейчас их медианная зарплата самая высокая за все время наших исследований ($2600).

Среди аналитиков также существенный рост у System Analyst (+$510 с лета 2025) и BI Analyst (+$400).

Зарплаты Business Analyst — без изменений ($2500). В то же время медианные зарплаты Data Analyst несколько снизились (-$192 за полгода) и вернулись к уровню декабря 2024 года — $1500.

В направлениях Data Science, Data Engineering и AI/ML наблюдается снижение зарплат во всех специализациях: ML/DL Engineer ($925 за полгода), Data Scientist ($700), Data Engineer ($294).

По квартилям

Как и летом 2025 года, среди аналитиков тройку наиболее высокооплачиваемых позиций по третьему квартилю формируют Lead Business Analyst ($4700), Senior Business Analyst ($4000) и Senior Data Analyst ($3900).

Безусловным лидером остается Senior Data Engineer — третий квартиль зарплат в этой волне составляет $6107, хотя по сравнению с предыдущим исследованием он заметно снизился (было $6700).

AI Engineers отличаются высоким третьим квартилем зарплат ($5100), но в то же время значительная неравномерность компенсаций внутри специализации: первый квартиль составляет $1390, а медиана — $2300. Это свидетельствует о наличии небольшой группы очень высокооплачиваемых специалистов, тогда как в среднем AI Engineer зарабатывают меньше Middle Data Engineer (медиана — $3200) и примерно на уровне ML Engineer ($2200).

Если сравнивать с предыдущим исследованием, некоторые зарплатные показатели AI Engineer снизились: медианная зарплата упала на $400, третий квартиль — на $150, однако первый квартиль вырос на $290. В то же время, мы фиксируем рост количества и доли специалистов этой специализации в нашем опросе. Это может свидетельствовать о том, что компании продолжают нанимать AI Engineer, однако не готовы платить им столько, как полгода назад.

Зарплаты по квартирам, Інфографіка: DOU

По опыту специалистов

Специалисты по Data Science/Data Engineering/ML/AI почти на всех уровнях опыта зарабатывают больше, чем аналитики. Исключением остаются только начинающие с опытом работы до четырех лет, где разницы в зарплатах почти нет.

В некоторых группах с одинаковым количеством лет опыта зарплаты аналитиков могут быть в 1,7−2 раза ниже, чем у специалистов по Data Science.

Зарплаты по опыту специалистов, Інфографіка: DOU

По типу компании

Медианные зарплаты аналитиков в аутстафинговых ($2750), сервисных ($2600) и продуктовых ($2400) компаниях существенно не отличаются. В то же время, все эти типы IT-компаний в среднем предлагают значительно более высокую компенсацию, чем не IT-бизнесы, где медиальная зарплата аналитика составляет лишь $1600.

Наиболее высокооплачиваемые аналитики обычно работают в сервисных и аутстафинговых компаниях. Именно здесь третий квартиль зарплат приближается к $4000, тогда как в продуктовых компаниях он составляет $3300, а в не IT-секторе еще ниже, около $2500.

Для специалистов Data Science/Engineering/ML/AI разрыв между IT- и не IT-компаниями еще больше, чем для аналитиков. В не IT-бизнесах медианная зарплата составляет $1500, тогда как в сервисных компаниях — $3125, в продуктовых — $3500, а в аутстафинговых — $3550.

Для опытных Data Science специалистов наиболее привлекательными с точки зрения зарплат выглядят стартапы. Хотя выборка здесь небольшая (16 анкет), уровень зарплат выглядит показательно: медиана — $4050, третий квартиль — $8225.

По городам

Больше всего зарабатывают аналитики в Одессе, Киеве и Львове: медианная зарплата в диапазоне $2200−2300. В Днепре и Харькове уровень компенсаций остается заметно ниже.

Для специалистов по Data Science/Data Engineering/ML/AI медианные зарплаты в Киеве и Львове одинаковы — $3500.

Зарплаты специалистов за рубежом

Аналитики и дата-саентисты в среднем зарабатывают за границей больше, чем в Украине.

Наибольшие разрывы на высших уровнях опыта: среди аналитиков с опытом 10 и более лет разница между зарплатами в Украине и за рубежом составляет $950.

В то же время, в направлениях Data Science / Data Engineering / ML / AI наибольший разрыв среди специалистов с опытом 6−9 лет — $1450.

