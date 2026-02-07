0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают дата-специалисты в Украине

48
Зарплаты дата-специалистов
Зарплаты дата-специалистов
По состоянию на декабрь 2025 года медианная зарплата аналитиков выросла до $2200 (+$100 за полгода), тогда как у специалистов Data Science, Data Engineering и AI/ML за полгода зафиксировано снижение доходов на $264 — до $3175.
Об этом говорится в исследовании DOU.
Медианные зарплаты аналитиков и специалистов по Data Science, Data Engineering, AI/ML, 2017−2025
Медианные зарплаты аналитиков и специалистов по Data Science, Data Engineering, AI/ML, 2017−2025, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Самая высокая медианная зарплата — у Data Engineer — $3550, что существенно опережает другие специализации. Внутри этой роли самые высокие зарплаты у сеньоров — $5000, медиана для мидлов составляет $3200, а джуниоры в среднем получают $1000.
Среди аналитиков лидерами по уровню доходов стали:
  • BI Analyst — $2750
  • System Analyst — $2710
  • Product Analyst — $2600
  • Business Analyst — $2500
В специализации Business Analyst самые высокие зарплаты зафиксированы у Lead Business Analyst — $4500; у сеньоров медиана составляет $3100, у медлей — $2200. Самые низкие зарплаты среди аналитических специализаций у Junior Business Analyst — $876.
В направлениях Data Science и AI в этой волне зафиксировано существенное снижение медианных зарплат: AI Engineer и Data Scientist получают по $2300, ML Engineer — $2200.
Один из самых низких уровней компенсации у Data Analyst — $1500. Внутри этой специализации медианная зарплата сеньоров составляет $3200, медлей — $1900, а джуниоры в среднем получают $900.
Медианные зарплаты
Медианные зарплаты, Інфографіка: DOU

Динамика зарплат

После летнего снижения зарплаты продуктовых аналитиков восстановились (+513 долларов за полгода). Сейчас их медианная зарплата самая высокая за все время наших исследований ($2600).
Среди аналитиков также существенный рост у System Analyst (+$510 с лета 2025) и BI Analyst (+$400).
Зарплаты Business Analyst — без изменений ($2500). В то же время медианные зарплаты Data Analyst несколько снизились (-$192 за полгода) и вернулись к уровню декабря 2024 года — $1500.
В направлениях Data Science, Data Engineering и AI/ML наблюдается снижение зарплат во всех специализациях: ML/DL Engineer ($925 за полгода), Data Scientist ($700), Data Engineer ($294).

По квартилям

Как и летом 2025 года, среди аналитиков тройку наиболее высокооплачиваемых позиций по третьему квартилю формируют Lead Business Analyst ($4700), Senior Business Analyst ($4000) и Senior Data Analyst ($3900).
Безусловным лидером остается Senior Data Engineer — третий квартиль зарплат в этой волне составляет $6107, хотя по сравнению с предыдущим исследованием он заметно снизился (было $6700).
AI Engineers отличаются высоким третьим квартилем зарплат ($5100), но в то же время значительная неравномерность компенсаций внутри специализации: первый квартиль составляет $1390, а медиана — $2300. Это свидетельствует о наличии небольшой группы очень высокооплачиваемых специалистов, тогда как в среднем AI Engineer зарабатывают меньше Middle Data Engineer (медиана — $3200) и примерно на уровне ML Engineer ($2200).
Если сравнивать с предыдущим исследованием, некоторые зарплатные показатели AI Engineer снизились: медианная зарплата упала на $400, третий квартиль — на $150, однако первый квартиль вырос на $290. В то же время, мы фиксируем рост количества и доли специалистов этой специализации в нашем опросе. Это может свидетельствовать о том, что компании продолжают нанимать AI Engineer, однако не готовы платить им столько, как полгода назад.
Зарплаты по квартирам
Зарплаты по квартирам, Інфографіка: DOU

По опыту специалистов

Специалисты по Data Science/Data Engineering/ML/AI почти на всех уровнях опыта зарабатывают больше, чем аналитики. Исключением остаются только начинающие с опытом работы до четырех лет, где разницы в зарплатах почти нет.
В некоторых группах с одинаковым количеством лет опыта зарплаты аналитиков могут быть в 1,7−2 раза ниже, чем у специалистов по Data Science.
Зарплаты по опыту специалистов
Зарплаты по опыту специалистов, Інфографіка: DOU

По типу компании

Медианные зарплаты аналитиков в аутстафинговых ($2750), сервисных ($2600) и продуктовых ($2400) компаниях существенно не отличаются. В то же время, все эти типы IT-компаний в среднем предлагают значительно более высокую компенсацию, чем не IT-бизнесы, где медиальная зарплата аналитика составляет лишь $1600.
Наиболее высокооплачиваемые аналитики обычно работают в сервисных и аутстафинговых компаниях. Именно здесь третий квартиль зарплат приближается к $4000, тогда как в продуктовых компаниях он составляет $3300, а в не IT-секторе еще ниже, около $2500.
Для специалистов Data Science/Engineering/ML/AI разрыв между IT- и не IT-компаниями еще больше, чем для аналитиков. В не IT-бизнесах медианная зарплата составляет $1500, тогда как в сервисных компаниях — $3125, в продуктовых — $3500, а в аутстафинговых — $3550.
Для опытных Data Science специалистов наиболее привлекательными с точки зрения зарплат выглядят стартапы. Хотя выборка здесь небольшая (16 анкет), уровень зарплат выглядит показательно: медиана — $4050, третий квартиль — $8225.

По городам

Больше всего зарабатывают аналитики в Одессе, Киеве и Львове: медианная зарплата в диапазоне $2200−2300. В Днепре и Харькове уровень компенсаций остается заметно ниже.
Для специалистов по Data Science/Data Engineering/ML/AI медианные зарплаты в Киеве и Львове одинаковы — $3500.

Зарплаты специалистов за рубежом

Аналитики и дата-саентисты в среднем зарабатывают за границей больше, чем в Украине.
Наибольшие разрывы на высших уровнях опыта: среди аналитиков с опытом 10 и более лет разница между зарплатами в Украине и за рубежом составляет $950.
В то же время, в направлениях Data Science / Data Engineering / ML / AI наибольший разрыв среди специалистов с опытом 6−9 лет — $1450.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems