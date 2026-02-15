0 800 307 555
Эксминистр энергетики задержан при попытке выезда из Украины

Герман Галущенко
Сегодня при попытке пересечения границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела «Мидас».
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали позже», — говорится в сообщении.
Как сообщил «Украинской правде» анонимный источник в политических кругах, речь идет о Германе Галущенко, который был министром энергетики Украины с 29 апреля 2021 года по 17 июля 2025 года. После этого он до 19 ноября 2025 года возглавлял Министерство юстиции.
Отмечается, что у пограничников был запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко — для получения информации в случае его попытки пересечь границу. Такая практика применяется, если человек фигурирует по уголовным делам.

Что предшествовало

Напомним, НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен, другие лица.
Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
19 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение с должности министра энергетики Светланы Гринчук и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Решение было принято на фоне крупного коррупционного скандала в «Энергоатоме».
Президент Украины ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции будут действовать в течение трех лет.
По материалам:
Finance.ua
