В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar — Finance.ua

В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar Сегодня 08:24 — Казна и Политика

В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar

Для строительства завода по производству Bayraktar TB2 в Украине сформирована вся правовая база и завершен проект будущего предприятия.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

«На сегодняшний день сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта... Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух следующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими», — сказал дипломат.

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В этом контексте он напомнил, что на днях беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar, успешно прошел второе летное испытание.

«Это свидетельство того, насколько тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в том числе, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины», — отметил посол.

Как сообщалось, турецкая оборонная компания Bayakar Defence планирует через два года завершить строительство в Украине своего завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий — такое решение народные депутаты приняли 13 декабря прошлого года;

на будущем заводе по производству беспилотников Bayraktar в Украине планируют производить не только ударные беспилотники Bayraktar TB2, но и беспилотные истребители Bayraktar Akıncı и реактивные сверхзвуковые Bayraktar Kizilelma.



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Укрінформ По материалам:

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