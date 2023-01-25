В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar — Finance.ua
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В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar

Казна и Политика
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В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar
В Украине завершили проект для завода по производству Bayraktar
Для строительства завода по производству Bayraktar TB2 в Украине сформирована вся правовая база и завершен проект будущего предприятия.
Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.
«На сегодняшний день сформирована вся правовая база, уже, как вы знаете, ратифицировано соответствующее международное соглашение, есть компания, которая сейчас действует в Украине, она завершила подготовку физического проекта... Мы ожидаем, что завод заработает в течение двух следующих лет и начнет выпускать изделия с украинскими комплектующими», — сказал дипломат.
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В этом контексте он напомнил, что на днях беспилотный истребитель Kızılelma с украинским двигателем, разработанный компанией Baykar, успешно прошел второе летное испытание.
«Это свидетельство того, насколько тесно мы сотрудничаем и приносим конкретные результаты, в том числе, надеюсь, для будущего укрепления безопасности Украины», — отметил посол.
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Как сообщалось, турецкая оборонная компания Bayakar Defence планирует через два года завершить строительство в Украине своего завода по производству беспилотников Bayraktar TB2 и других типов.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий — такое решение народные депутаты приняли 13 декабря прошлого года;
  • на будущем заводе по производству беспилотников Bayraktar в Украине планируют производить не только ударные беспилотники Bayraktar TB2, но и беспилотные истребители Bayraktar Akıncı и реактивные сверхзвуковые Bayraktar Kizilelma.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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