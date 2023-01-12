В Турции испытали новый дрон Bayraktar с вертикальным взлетом (видео) — Finance.ua
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В Турции испытали новый дрон Bayraktar с вертикальным взлетом (видео)

Технологии&Авто
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В Турции испытали новый дрон Bayraktar с вертикальным взлетом (видео)
В Турции испытали новый дрон Bayraktar с вертикальным взлетом (видео)
Турецкая компания Baykar Makina провела успешные испытания нового беспилотного летательного аппарата линейки Bayraktar. Она опубликовала видеоотчет на странице в Twitter.
Как сообщается, во время тестового полета дрон Bayraktar VTOL смог подняться на высоту около 2,5 км. Ролик показывает, как аппарат поднялся со взлетной полосы с места, без разгона, а затем безопасно приземлился.
Новый Bayraktar VTOL получил конструкцию «летающего крыло», но вдобавок к ней — две горизонтальных стойки с двумя винтами на каждой, которые обеспечивают вертикальный взлет и посадку. Как пишет агентство Anadolu, дрон тактического уровня имеет автономный и полуавтономный режимы полета, может выполнять задачи для разведки и мониторинга.
Baykar планирует передать Bayraktar VTOL на вооружение армии Турции уже в 2023 году. Предполагается, что он будет базироваться на флагманском корабле ВМС страны под названием Anadolu.
По материалам:
Фокус
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