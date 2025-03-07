В Украине зарегистрировано почти 100 индустриальных парков — Finance.ua
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В Украине зарегистрировано почти 100 индустриальных парков

Казна и Политика
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В Украине зарегистрировано почти 100 индустриальных парков
В Украине зарегистрировано почти 100 индустриальных парков
На сегодняшний день в реестр включено 98 индустриальных парков. В 2024 году Кабинет Министров зарегистрировал 31 новый индустриальный парк, что почти втрое больше, чем в предыдущие годы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Министерство экономики ввело программу государственного стимулирования создания индустриальных парков. По условиям этой программы, государство софинансирует строительство инженерно-транспортных сетей, а также частично возмещает подключение к электросетям. Каждый парк может получить до 50% от стоимости проектов строительства, а для деоккупированных территорий — до 80%», — говорится в сообщении.
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Кроме того, в 2024 году было принято решение о выделении 15 индустриальным паркам государственного стимулирования на сумму более 1,128 млрд грн для реализации 34 проектов по строительству необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры.
По состоянию на сегодняшний день 13 из 15 заявителей уже получили средства в размере 925,05 млн человек. В течение трех лет это позволит разместить не менее 30 предприятий перерабатывающей промышленности на площади более 75 000 кв. метров.
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Министерство экономики также представило чат-бот — новый инструмент для инвесторов индустриальных парков. Он поможет быстро и эффективно обнаружить индустриальный парк для размещения предприятия.
«Теперь инвесторы могут быстро найти подходящий индустриальный парк или получить подробную информацию для создания собственного», — рассказал заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.
Что умеет чат-бот:
  • содержит актуальную информацию об индустриальных парках;
  • подбирает индустриальные парки из Реестра по заданным критериям;
  • предоставляет контакты управляющих компаний;
  • консультирует по законодательству и процессу создания парка;
  • дает контакты ответственных специалистов Минэкономики.
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В 2025 году государственным бюджетом предусмотрено 500 млн гривен на программу государственного стимулирования создания индустриальных парков. Также при необходимости по результатам первого полугодия возможно дополнительное финансирование этой программы.
По материалам:
Finance.ua
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