Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка — Finance.ua

Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка Сегодня 19:37

Кабинет министров принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра индустриальных парков Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Такое решение было принято в связи с тем, что в течение двух лет в индустриальных парках не были избраны управляющие компании. Поэтому в парках не проводилась хозяйственная деятельность, направленная на развитие парка и привлечение участников и других субъектов.

В министерстве отметили, что исключение индустриального парка из реестра не является основанием для его ликвидации. Он может продолжить свою работу, но без получения льгот и стимулов от государства.

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«Индустриальные парки являются инструментом экономического развития, но для эффективного функционирования они должны отвечать требованиям законодательства. Отсутствие управляющих компаний делает невозможным развитие промышленной инфраструктуры и функционирование индустриального парка», — отметил заместитель министра экономики Виталий Кондратов.

Речь идет о таких парках:

Первый экоиндустриальный парк (Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году); «СИГМА Парк Яричив» (Львовская область, созданный в 2017 году); «Rivne industrial park» (Ровенская область, созданный в 2020 году); «Малин-Запад» (Житомирская область, созданный в 2021 году).

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