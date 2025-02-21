Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка — Finance.ua
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Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка

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Кабинет министров принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра индустриальных парков Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
Такое решение было принято в связи с тем, что в течение двух лет в индустриальных парках не были избраны управляющие компании. Поэтому в парках не проводилась хозяйственная деятельность, направленная на развитие парка и привлечение участников и других субъектов.
В министерстве отметили, что исключение индустриального парка из реестра не является основанием для его ликвидации. Он может продолжить свою работу, но без получения льгот и стимулов от государства.
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«Индустриальные парки являются инструментом экономического развития, но для эффективного функционирования они должны отвечать требованиям законодательства. Отсутствие управляющих компаний делает невозможным развитие промышленной инфраструктуры и функционирование индустриального парка», — отметил заместитель министра экономики Виталий Кондратов.
Речь идет о таких парках:
  1. Первый экоиндустриальный парк (Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году);
  2. «СИГМА Парк Яричив» (Львовская область, созданный в 2017 году);
  3. «Rivne industrial park» (Ровенская область, созданный в 2020 году);
  4. «Малин-Запад» (Житомирская область, созданный в 2021 году).
По материалам:
Finance.ua
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