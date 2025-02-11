Рада поддержала законопроект об усовершенствовании работы индустриальных парков — Finance.ua

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Рада поддержала законопроект об усовершенствовании работы индустриальных парков

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Рада поддержала законопроект об усовершенствовании работы индустриальных парков
Рада поддержала законопроект об усовершенствовании работы индустриальных парков
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 12 117 об усовершенствовании функционирования индустриальных парков.
Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.
По словам Кисилевского, среди основных предложенных изменений — четкое разграничение функций всех субъектов индустриального парка, расширение перечня видов деятельности участника индустриального парка, в частности, речь идет о возможности генерации электроэнергии.
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Также внесены предложения по расширению перечня объектов, которые могут размещаться в пределах индустриального парка, урегулирована процедура увеличения и уменьшения площади парка и правила размещения на его территории других объектов, кроме промышленных.
Также депутаты предлагают предоставить управляющей компании возможности воспользоваться государственной программой «Доступные кредиты 5−7-9%».
«Есть планомерное последовательное усовершенствование законодательства. Ряд положений еще доработаем ко второму чтению. А главная цель этого законопроекта, как и всего законодательства об индустриальных парках, — способствовать строительству в Украине новых заводов», — добавил Кисилевский.
По материалам:
Укрінформ
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