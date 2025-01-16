Минэкономики обновило каталог индустриальных парков — Finance.ua

Минэкономики обновило каталог индустриальных парков Сегодня 12:35

Минэкономики обновило каталог индустриальных парков, inventure.com.ua

Министерство экономики обновило каталог индустриальных парков — инструмент поиска мест с инфраструктурой, выгодными условиями и возможностями для бизнеса. Этот каталог поможет предприятиям найти партнеров, разместить свои производственные мощности и привлечь новые инвестиции.

Что предлагает каталог?

Каталог содержит всю необходимую информацию для выбора оптимальной локации для бизнеса:

Специализация индустриальных парков — от машиностроения до легкой промышленности.

Инфраструктура — ​​сведения о наличии коммуникаций, транспортных развязок и подключений.

Льготы и стимулы — информация о налоговых и инвестиционных льготах для резидентов.

Расположение и площадь — подробное описание каждой локации с картами.

Государство активно инвестирует в создание современных индустриальных парков, помогая бизнесу построить необходимую инфраструктуру для запуска производства. Благодаря этому, удается привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места и способствовать экономическому росту в рамках государственной программы стимулирования развития индустриальных парков «Сделано в Украине».

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Несмотря на вооруженную агрессию рф, Украина продолжает развивать индустриальные парки, удовлетворяя растущий спрос на современную производственную инфраструктуру. Этот спрос формируют как украинские предприятия, так и международные инвесторы.

Статистика подтверждает эффективность индустриальных парков: 1 гектар парка создает 50 новых рабочих мест, а 1 доллар государственных инвестиций привлекает 6 долларов частных инвестиций.

«Несмотря на все вызовы, Украина создает благоприятные условия для инвесторов. Уже зарегистрировано 100 индустриальных парков в разных регионах. 13 заявителей получили финансирование на эскроу-счета на сумму 925,05 млн грн. Участники индустриальных парков могут воспользоваться льготами: освобождение от НДС на импорт оборудования, 10-летнее освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, а также сниженные ставки на землю и недвижимость», — подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

С каталогом можно ознакомиться по ссылке

В Минэкономики также призвали предпринимателей и инвесторов воспользоваться возможностями каталога и стать частью обновления экономики Украины.

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