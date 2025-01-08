В Украине появятся экоиндустриальные парки — Finance.ua
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В Украине появятся экоиндустриальные парки

Казна и Политика
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Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о введении понятия «экоиндустриальный парк». Речь идет о площадках, где бизнес, в частности, будет использовать альтернативные источники энергии в промышленности.
Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
По словам премьер-министра, это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, будет рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов.
«Государство со своей стороны обеспечит поддержку в виде налоговых льгот и финансирования строительства инженерно-транспортной инфраструктуры», — отметил Шмыгаль.
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Также правительство приняло решение о создании еще одного индустриального парка, который будет размещаться в Киевской области.
По словам премьер-министра, эта площадка создаст 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.
После этого решения в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.
В Минэкономики сообщили, что это парк «Мироновка» на территории города Мироновка Обуховского района Киевской области.
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«Начинаем год с важного события — регистрации сотого индустриального парка в Украине. В 2024 году государство впервые предоставило финансовое стимулирование индустриальным паркам для создания инженерно-транспортной инфраструктуры. В этом году мы продолжим предоставлять софинансирование, чтобы росло не только количество зарегистрированных парков, но и количество предприятий, которые открываются или развиваются на территории этих парков. Которые создают новые рабочие места, возможности для развития каждого региона и поддержки экономики страны», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Площадь индустриального парка — 30,3667 га. Общий объем капиталовложений в строительство объектов на его территории оценивается примерно в 1 млрд 100 млн грн.

Ключевые направления деятельности индустриального парка:

  • Производство металлических строительных конструкций и изделий;
  • Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • Производство электрического оборудования;
  • Производство машин и оборудования, н.в.д.г.;
  • Производство другой продукции;
  • Производство пищевых продуктов;
  • Альтернативная энергетика;
  • Научно-техническая деятельность;
  • Деятельность в области информации и телекоммуникаций.
По материалам:
Finance.ua
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