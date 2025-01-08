В Украине появятся экоиндустриальные парки — Finance.ua

В Украине появятся экоиндустриальные парки Сегодня 07:24 — Казна и Политика

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о введении понятия «экоиндустриальный парк». Речь идет о площадках, где бизнес, в частности, будет использовать альтернативные источники энергии в промышленности.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По словам премьер-министра, это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, будет рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов.

«Государство со своей стороны обеспечит поддержку в виде налоговых льгот и финансирования строительства инженерно-транспортной инфраструктуры», — отметил Шмыгаль.

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Также правительство приняло решение о создании еще одного индустриального парка, который будет размещаться в Киевской области.

По словам премьер-министра, эта площадка создаст 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.

После этого решения в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков.

В Минэкономики сообщили , что это парк «Мироновка» на территории города Мироновка Обуховского района Киевской области.

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«Начинаем год с важного события — регистрации сотого индустриального парка в Украине. В 2024 году государство впервые предоставило финансовое стимулирование индустриальным паркам для создания инженерно-транспортной инфраструктуры. В этом году мы продолжим предоставлять софинансирование, чтобы росло не только количество зарегистрированных парков, но и количество предприятий, которые открываются или развиваются на территории этих парков. Которые создают новые рабочие места, возможности для развития каждого региона и поддержки экономики страны», — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Площадь индустриального парка — 30,3667 га. Общий объем капиталовложений в строительство объектов на его территории оценивается примерно в 1 млрд 100 млн грн.

Ключевые направления деятельности индустриального парка:

Производство металлических строительных конструкций и изделий;

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

Производство электрического оборудования;

Производство машин и оборудования, н.в.д.г.;

Производство другой продукции;

Производство пищевых продуктов;

Альтернативная энергетика;

Научно-техническая деятельность;

Деятельность в области информации и телекоммуникаций.

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