В Раде предложили усовершенствовать законодательство об индустриальных парках — Finance.ua

В Раде предложили усовершенствовать законодательство об индустриальных парках Сегодня 14:34 — Казна и Политика

В Раде предложили усовершенствовать законодательство об индустриальных парках

На рассмотрение Верховной Рады внесен законопроект № 12 117 с изменениями в законодательство о развитии индустриальных парков.

Автор законопроекта Дмитрий Кисилевский сообщил , что речь идет о технических изменениях, направленных на улучшение работы управляющих компаний и резидентов парков. Они подготовлены Рабочей группой Комитета Верховной Рады по экономическому развитию и базируются на инициативах индустриальных парков, общин и Правительства.

Предлагаемые изменения, в частности, предполагают:

Четкое разграничение функций всех субъектов индустриального парка;

Предоставление возможности инициатору индустриального парка одновременно являться управляющей компанией в одном юридическом лице.

Расширение списка видов деятельности участника индустриального парка. В частности, речь идет о возможности собственной генерации электроэнергии.

Расширение списка объектов, которые могут размещаться в пределах индустриального парка. В частности, это сториджи и другие объекты альтернативной энергетики.

Введение понятия экоиндустриального парка.

Урегулирование правил размещения внутри индустриального парка других объектов, кроме промышленных. В частности, речь идет об учебных центрах, заведениях общественного питания и другой вспомогательной инфраструктуре.

Урегулирование процедуры увеличения и уменьшения площади индустриального парка.

Определение процедуры перехода права собственности на землю от инициатора индустриального парка к другому юридическому лицу.

Детализация процедуры включения и исключения индустриального парка из Реестра.

Расширение перечня стран, в отношении которых ограничение привлечения инвестиций — к россии добавляются беларусь и Иран.

Усовершенствование процедуры выбора управляющей компании индустриального парка.

Предоставление управляющей компании возможности воспользоваться государственной программой доступных кредитов «5−7-9».

«Модернизация законодательства об индустриальных парках, проведенная в 2021 — 2022 гг., повлекла за собой значительное развитие этой сферы. В разных регионах страны в индустриальных парках, несмотря на войну, создается промышленная инфраструктура и строятся новые заводы. Мы отслеживаем практику применения этого законодательства и фиксируем вопросы, которые сложно было предусмотреть без широкой практики. Рабочая группа экономического комитета Парламента развития собрала все соответствующие инициативы и подготовила апдейт законодательства для дальнейшего развития», — отметил Дмитрий Кисилевский.

Главные изменения в законодательство об индустриальных парках Президент Владимир Зеленский подписал 5 октября 2021 года. В 2022 году были приняты налоговые и таможенные стимулы для индустриальных парков. В 2024 году правительство запустило программу финансовой поддержки развития промышленной инфраструктуры индустриальных парков. Индустриальные парки являются составляющей политики развития украинских производителей «Сделано в Украине».

minprom По материалам:

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