Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице

Фондовый рынок
26
Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице
Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице
Новый индустриальный парк «Интеграл» будет создан в Виннице на территории бывшего лампового завода, сообщил мэр города Сергей Моргунов.
«Сегодня дали старт созданию пятого индустриального парка в Виннице. ООО „Инвест Холдинг Компани“ планирует инвестировать в его строительство 1 млрд грн. Впоследствии здесь будут трудоустроены около 930 человек», — написал Моргунов в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что привлечение инвестиций и открытие новых производств во время войны критически важны для жизни громады.
ООО «Инвест Холдинг Компани», по данным opendatabot, зарегистрировано в 2022 году, основной вид деятельности — предоставление коммерческих услуг, а также предоставление имущества в аренду.
Конечным бенефициаром компании является винницкий бизнесмен Тарас Ковальчук.
В 2023 году выручка компании составила 5 млн грн, убыток — 0,26 млн грн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.