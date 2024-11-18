Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице — Finance.ua

Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице Сегодня 09:13 — Фондовый рынок

Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице

Новый индустриальный парк «Интеграл» будет создан в Виннице на территории бывшего лампового завода, сообщил мэр города Сергей Моргунов.

«Сегодня дали старт созданию пятого индустриального парка в Виннице. ООО „Инвест Холдинг Компани“ планирует инвестировать в его строительство 1 млрд грн. Впоследствии здесь будут трудоустроены около 930 человек», — написал Моргунов в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что привлечение инвестиций и открытие новых производств во время войны критически важны для жизни громады.

ООО «Инвест Холдинг Компани», по данным opendatabot, зарегистрировано в 2022 году, основной вид деятельности — предоставление коммерческих услуг, а также предоставление имущества в аренду.

Конечным бенефициаром компании является винницкий бизнесмен Тарас Ковальчук.

В 2023 году выручка компании составила 5 млн грн, убыток — 0,26 млн грн.

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