Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице — Finance.ua

Пятый индустриальный парк с инвестициями в строительство 1 млрд грн будет создан в Виннице
Новый индустриальный парк «Интеграл» будет создан в Виннице на территории бывшего лампового завода, сообщил мэр города Сергей Моргунов.
«Сегодня дали старт созданию пятого индустриального парка в Виннице. ООО „Инвест Холдинг Компани“ планирует инвестировать в его строительство 1 млрд грн. Впоследствии здесь будут трудоустроены около 930 человек», — написал Моргунов в Фейсбуке.
Он подчеркнул, что привлечение инвестиций и открытие новых производств во время войны критически важны для жизни громады.
ООО «Инвест Холдинг Компани», по данным opendatabot, зарегистрировано в 2022 году, основной вид деятельности — предоставление коммерческих услуг, а также предоставление имущества в аренду.
Конечным бенефициаром компании является винницкий бизнесмен Тарас Ковальчук.
В 2023 году выручка компании составила 5 млн грн, убыток — 0,26 млн грн.
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