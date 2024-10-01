В Украине заработала госпрограмма по разминированию агроземель — Finance.ua

В Украине заработала госпрограмма по разминированию агроземель Сегодня 20:38 — Казна и Политика

В Украине заработала госпрограмма по разминированию агроземель

Центр гуманитарного разминирования подписал первый договор с победителем аукциона на предоставление услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Им стал оператор противоминной деятельности «Украинские сервисы разминирования», который будет разминировать участок площадью 86 га в Шевченковской громаде Николаевской области.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время четвертого заседания Секторальной рабочей группы по противоминной деятельности.

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«Впервые в украинской истории у нас подписано соглашение по разминированию участка сельскохозяйственного назначения, как результат открытых торгов в системе Prozorro. Благодаря конкуренции начальная цена снизилась более чем на один миллион гривен. Так государство получит экономию средств, а фермер — полную компенсацию стоимости разминирования от государства. Всего в системе Prozorro прошло уже 11 подобных аукционов. На торгах соревновалось от 2 до 6 участников. Падение цены во время торгов составило более 18%, что сэкономит для государственного бюджета более 44 миллионов гривен», — сказала Свириденко.

Фермерское хозяйство в июле подалось на участие в государственной программе компенсации стоимости разминирования агроземель.

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Территория, которую нужно разминировать в Шевченковом, состоит из 12 участков разного уровня сложности. На них зафиксированы кассетные боеприпасы, противопехотные и противотранспортные мины, боеприпасы для стрелкового оружия. Часть участков покрыты травой, на части есть также деревья и камыши. За разминирование участка оператор получит 4,85 млн. грн. Шевченково в первый год войны фактически находилось на линии фронта.

«Подписанный договор и саперы в полях — лучшее свидетельство того, что программа компенсаций работает. Для меня очень важно, что на участие в программе подаются как крупные, так и малые агропроизводители, а конкуренция на аукционах среди операторов составляет до 6 предложений на один лот. Это значит, что мы создали прозрачные условия для ключевых игроков рынка разминирования, и это позволит нам быстрее и эффективнее разминировать наши земли», — сказал замминистра экономики Украины Игорь Бескаравайный.

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В общей сложности в системе Prozorro Центр гуманитарного разминирования объявил 20 аукционов по закупке услуг по разминированию земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6 690 га. Следующие девять аукционов запланированы на 1 октября. Площадь участков, на которые будут закупаться услуги по разминированию, составляет 2470 га, а стартовая цена — более 172 млн грн.

«Мы подписали первый договор с победителем аукциона по разминированию земель с/х назначения. До конца недели могут быть подписаны еще три договора. Сам факт проведения аукционов и начало работ очень важны для того, чтобы и фермеры, и операторы увидели, что рынок работает, и охотнее участвовали в торгах, в том числе которые состоятся уже во вторник, 1 октября. А мировое демайнинговое сообщество может убедиться в том, что нам удалось создать четкие и прозрачные условия функционирования рынка гуманитарного разминирования», — добавил директор Центра гуманитарного разминирования Владимир Байда.

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