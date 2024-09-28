Сколько времени понадобится на полное разминирование Украины — Finance.ua

Сколько времени понадобится на полное разминирование Украины Сегодня 21:12

Сколько времени понадобится на полное разминирование Украины

Для полного разминирования территории Украины традиционными методами может потребоваться до ста лет. Однако инновационные технологии могут значительно ускорить этот процесс.

Об этом рассказала помощник Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро Программы развития ООН (ПРООН) Шоко Нода в интервью «Интерфакс-Украина».

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«При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения», — сказала Нода.

Какие шаги уже делают для разминирования

Она отметила, что ПРООН в сотрудничестве с техническими партнерами и национальными органами власти изучает использование беспилотников, технических служебных собак и других инновационных технологий гуманитарного разминирования.

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По словам представителя ООН, недавние испытания инновационных методов обнаружения мин, организованные ПРООН в Украине, показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Результаты

Так, инновационные команды достигли результатов в 78% при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при обнаружении металлических и закопанных предметов и 62% - при обнаружении пластиковых предметов.

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Нода также рассказала, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию, а ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие нового кинологического центра.

По ее словам, натренированные собаки могут обследовать до 1,5 тысячи квадратных метров территории ежедневно, что до 75 раз быстрее человека.

5308 км² украинской территории с начала российской агрессии. Площадь загрязненных территорий уменьшилась со 156 тыс. км до 142 тыс. км. Напомним, что государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировалис начала российской агрессии. Площадь загрязненных территорий уменьшилась со 156 тыс. км до 142 тыс. км.

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