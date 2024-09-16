Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования — Finance.ua
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Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования

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Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования
Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования
Правительство создает рынок гуманитарного разминирования и привлекает частных операторов противоминной деятельности, чтобы ускорить этот процесс.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 13 сентября.
«Тысячи саперов из Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной специальной службы транспорта ежедневно работают, обследуют и разминируют наши земли. Однако масштаб работы настолько велик, что нам нужны дополнительные инструменты», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, аграриям, работающим на деоккупированных территориях, полностью компенсируют расходы на гуманитарное разминирование. В госбюджете на данную программу предусмотрено 3 млрд грн.
«С начала года более 200 тысяч гектаров плодородных земель саперы обследовали, очистили от мин и передали аграриям. Топ-3 региона по разминированию с начала года: Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина», — отметил глава правительства.
Премьер-министр подчеркнул, что для разминирования используется самая современная техника, дроны, роботизированные системы. Появляется все больше новой техники для разминирования украинских производителей.
По материалам:
Finance.ua
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