Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования — Finance.ua

Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования Сегодня 07:45

Правительство привлекает частных деминеров для ускорения разминирования

Правительство создает рынок гуманитарного разминирования и привлекает частных операторов противоминной деятельности, чтобы ускорить этот процесс.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 13 сентября.

«Тысячи саперов из Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной специальной службы транспорта ежедневно работают, обследуют и разминируют наши земли. Однако масштаб работы настолько велик, что нам нужны дополнительные инструменты», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, аграриям, работающим на деоккупированных территориях, полностью компенсируют расходы на гуманитарное разминирование. В госбюджете на данную программу предусмотрено 3 млрд грн.

«С начала года более 200 тысяч гектаров плодородных земель саперы обследовали, очистили от мин и передали аграриям. Топ-3 региона по разминированию с начала года: Херсонщина, Харьковщина и Николаевщина», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что для разминирования используется самая современная техника, дроны, роботизированные системы. Появляется все больше новой техники для разминирования украинских производителей.

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