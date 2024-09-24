Правительство вводит частичную компенсацию за покупку энергооборудования и техники для разминирования — Finance.ua
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Правительство вводит частичную компенсацию за покупку энергооборудования и техники для разминирования

Казна и Политика
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Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта, которым предусмотрена частичная компенсация стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках платформы «Сделано в Украине».
Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Дополнено постановление КМУ № 952 Порядком реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства, за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги», — написал Мельничук.
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Указанный порядок определяет условия, критерии и механизм реализации экспериментального проекта частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства (в частности, энергетического оборудования, машин для разминирования, колесной, строительной и специальной техники).
Мельничук пояснил, что получатели компенсации — хозяйствующие субъекты, которые покупают технику и оборудование отечественного производства для собственного использования.
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Установлены критерии получения компенсации, сроки и процедура подачи заявок.
Минэкономики будет формировать и утверждать список техники и оборудования, на приобретение которого будет начисляться компенсация за бюджетные средства. Условием включения в список является локализация производства на уровне более 40%.
По материалам:
Укрінформ
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