Правительство вводит частичную компенсацию за покупку энергооборудования и техники для разминирования — Finance.ua

Правительство вводит частичную компенсацию за покупку энергооборудования и техники для разминирования Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Правительство приняло решение о реализации экспериментального проекта, которым предусмотрена частичная компенсация стоимости техники и оборудования отечественного производства в рамках платформы «Сделано в Украине».

Об этом сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Дополнено постановление КМУ № 952 Порядком реализации экспериментального проекта относительно частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства, за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для поддержки внутреннего спроса на отечественные товары и услуги», — написал Мельничук.

Указанный порядок определяет условия, критерии и механизм реализации экспериментального проекта частичной компенсации стоимости техники и оборудования отечественного производства (в частности, энергетического оборудования, машин для разминирования, колесной, строительной и специальной техники).

Мельничук пояснил, что получатели компенсации — хозяйствующие субъекты, которые покупают технику и оборудование отечественного производства для собственного использования.

Установлены критерии получения компенсации, сроки и процедура подачи заявок.

Минэкономики будет формировать и утверждать список техники и оборудования, на приобретение которого будет начисляться компенсация за бюджетные средства. Условием включения в список является локализация производства на уровне более 40%.

Укрінформ По материалам:

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