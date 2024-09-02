Стартовал национальный кешбэк: с сегодняшнего дня каждый покупатель украинских товаров получит 10% компенсации — Finance.ua

Стартовал национальный кешбэк: с сегодняшнего дня каждый покупатель украинских товаров получит 10% компенсации
С сегодняшнего дня в Украине начинает работать программа «Национальный кешбэк». Со 2 сентября 2024 года официально запускается программа, которая позволит гражданам возвращать 10% стоимости покупок отечественных товаров.
Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.
Потратить эти средства можно будет на следующие услуги:
- медицинские услуги, кино, заведения питания;
- другие товары и услуги украинского бизнеса;
- оплата коммунальных услуг и мобильной связи;
- донаты ВСУ.
Что нужно сделать, чтобы принять участие
- В банках, где уже есть открытые счета (например, ПриватБанк или Ощадбанк), предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах-участниках программы. Это можно сделать как в банковском приложении, так и непосредственно в банке.
- Оформить специальную карту для получения кешбэка в одном из банков участников. Можно выбрать виртуальную карточку, оформив ее в банковском мобильном приложении или физическую, обратившись непосредственно в банк.
- Обновить мобильное приложение «Дія» до новейшей версии и выбрать услугу «Национальный кешбэк». В приложении указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно зачисляться кешбэк.
- Совершать покупки товаров от украинских производителей-участников программы в магазинах-участниках, рассчитываясь зарегистрированной банковской картой.
В настоящее время к программе приобщилось более 300 производителей, более 20 тыс. торговых точек, которые вместе предлагают более 37 тыс. товаров.
Среди крупнейших торговых сетей-участников: «АТБ», «Сильпо», «Новус», «Варус» и «Ашан».
Ранее сообщалось, что на пике госпрограммы в 2025 году ею воспользуются до 10 млн украинцев. Об этом заявили в Минэкономики. При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около 500 грн в месяц на человека.
Таким образом, учитывая компенсацию по госпрограмме в размере 10% стоимости купленных товаров отечественных производителей, по ожиданиям министерства, в среднем участники программы будут ежемесячно покупать украинских товаров на 5 тыс. грн.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которое предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.
- Согласно опросу Gradus Research, 92% респондентов поддерживают или склоняются к поддержке программ, стимулирующих покупку товаров с маркировкой «Сделано в Украине», что свидетельствует о высоком потенциале программы «Национальный кешбэк».
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