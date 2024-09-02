Стартовал национальный кешбэк: с сегодняшнего дня каждый покупатель украинских товаров получит 10% компенсации — Finance.ua

Стартовал национальный кешбэк: с сегодняшнего дня каждый покупатель украинских товаров получит 10% компенсации Сегодня 12:00 — Личные финансы

Стартовал национальный кешбэк: с сегодняшнего дня каждый покупатель украинских товаров получит 10% компенсации

С сегодняшнего дня в Украине начинает работать программа «Национальный кешбэк». Со 2 сентября 2024 года официально запускается программа, которая позволит гражданам возвращать 10% стоимости покупок отечественных товаров.

Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.

Потратить эти средства можно будет на следующие услуги:

медицинские услуги, кино, заведения питания;

другие товары и услуги украинского бизнеса;

оплата коммунальных услуг и мобильной связи;

донаты ВСУ.

Что нужно сделать, чтобы принять участие

В банках, где уже есть открытые счета (например, ПриватБанк или Ощадбанк), предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах-участниках программы. Это можно сделать как в банковском приложении, так и непосредственно в банке.

Оформить специальную карту для получения кешбэка в одном из банков участников. Можно выбрать виртуальную карточку, оформив ее в банковском мобильном приложении или физическую, обратившись непосредственно в банк.

Обновить мобильное приложение «Дія» до новейшей версии и выбрать услугу «Национальный кешбэк». В приложении указать специальную карточку, на которую будет ежемесячно зачисляться кешбэк.

Совершать покупки товаров от украинских производителей-участников программы в магазинах-участниках, рассчитываясь зарегистрированной банковской картой.

В настоящее время к программе приобщилось более 300 производителей, более 20 тыс. торговых точек, которые вместе предлагают более 37 тыс. товаров.

Среди крупнейших торговых сетей-участников: «АТБ», «Сильпо», «Новус», «Варус» и «Ашан».

воспользуются до 10 млн украинцев. Об этом заявили в Минэкономики. При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около 500 грн в месяц на человека. Ранее сообщалось , что на пике госпрограммы в 2025 году ею. Об этом заявили в Минэкономики. При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около

Таким образом, учитывая компенсацию по госпрограмме в размере 10% стоимости купленных товаров отечественных производителей, по ожиданиям министерства, в среднем участники программы будут ежемесячно покупать украинских товаров на 5 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которое предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.

Согласно опросу Gradus Research, 92% респондентов поддерживают или склоняются к поддержке программ, стимулирующих покупку товаров с маркировкой «Сделано в Украине», что свидетельствует о высоком потенциале программы «Национальный кешбэк».

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