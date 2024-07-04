До 300 тыс. грн: киевлянам увеличат компенсацию за установление независимых источников электроэнергии — Finance.ua
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До 300 тыс. грн: киевлянам увеличат компенсацию за установление независимых источников электроэнергии

Энергетика
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До 300 тыс. грн: киевлянам увеличат компенсацию за установление независимых источников электроэнергии
До 300 тыс. грн: киевлянам увеличат компенсацию за установление независимых источников электроэнергии, kyivcity.gov.ua
Киев увеличивает максимальную сумму возмещения стоимости независимых источников электроэнергии с 80 до 300 тысяч гривен для жителей столичных многоэтажек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Речь идет о том, чтобы сделать еще более лояльным Порядок возмещения стоимости независимых источников электрической энергии. А именно: увеличить максимальный порог компенсации (для больших домов — в несколько раз). И ввести справедливую градацию: чем больше расходы дома, тем больше предельная сумма помощи от города», — подчеркнул Виталий Кличко.
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Это то, что на чем настаивали домовые общины, отметил мэр.
«Ведь сегодня город компенсирует 75% стоимости оборудования, но максимальная сумма помощи — не более 80 тыс. грн за одну единицу оборудования (то есть речь идет о менее мощном оборудовании). Мы же предлагаем увеличить максимально предельную сумму в зависимости от этажности дома, чтобы жильцы могли закупать более мощное оборудование», — объяснил Кличко.

Что изменится

Порядком предусматривается возмещение:
  • 75% стоимости приобретенных независимых источников электрической энергии, но не более: 100 тыс. грн — для домов до 6 этажей (включительно);
  • 200 тыс. грн — для домов от 7 до 16 этажей (включительно);
  • 300 тыс. грн — для домов от 17 этажей, а также для домов с пристроенными, встроенными, кровельными котельными.
Усовершенствованный порядок возмещения будет касаться не только ОСМД и ЖСК. А все многоэтажные дома столицы, где такое решение примут жильцы.

Какие программы действуют сейчас

Сегодня в столице действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или различное энергоэффективное оборудование.
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При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с самого начала полномасштабного вторжения. На сегодняшний день в столице уже воплотили более 670 таких проектов.

Киев готовится к зиме

Столица продолжает готовиться к следующей зиме, которая будет сложной, понимая масштабы поврежденной инфраструктуры.
Продолжаются гидравлические испытания теплосетей. Город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей в столице начали еще до полномасштабного вторжения. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра. Готовясь к зиме, планируется отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование.
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Все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы. Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно получит более 50 передвижных мини-котельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.

Какие варианты автономного электропитания существуют и как выбрать 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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