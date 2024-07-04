Из-за обстрелов разрушено или повреждено около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК — Finance.ua

Из-за обстрелов разрушено или повреждено около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК
В Украине в результате российских вражеских обстрелов разрушено или повреждено около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Только за последние три месяца враг совершил семь массированных атак по ТЭС компании. В результате обстрелов разрушено или повреждено около 90% мощностей тепловой генерации ДТЭК», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что по предварительным данным, для восстановления поврежденных атаками мощностей необходимо около 14−16 млрд грн (350−400 млн долларов), это — нанесенный ущерб по оборудованию и стоимость проведения ремонтных работ.
В сообщении напомнили, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Энерго были атакованы врагом более 180 раз.
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