В Украине запустили оформление материалов ДТП в электронном виде Сегодня 11:32

В Украине запустили оформление материалов ДТП в электронном виде

Патрульная полиция Украины начала процесс оформления материалов ДТП в электронном виде. Первым городом стала Винница.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

«С понедельника на территории Винницкой области патрульные составляют схемы места ДТП с помощью планшетов. Этот процесс раньше отнимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации», — говорится в сообщении.

Преимущества электронного оформления

автоматизация процесса;

значительное сокращение времени оформления;

точная фиксация места происшествия;

уменьшение риска механических ошибок

До конца 2025 года схемы ДТП в электронном формате планируют ввести еще в десяти областях, а в течение следующего года распространить на всю страну.

Общая процедура остается такой же: материалы с электронными схемами по-прежнему будут передавать в суд для рассмотрения.

Напомним, за первое полугодие 2025 года страховые компании выплатили более 2,8 млрд грн пострадавшим в ДТП по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Водители, не соблюдающие требования законодательства или условия договора страхования, могут получить штраф или требование от страховой компании по возврату всей суммы выплаченной компенсации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.