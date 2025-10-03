Украинцы смогут оформлять налоговые и пенсионные услуги в ЦПАУ Сегодня 12:37

Правительство приняло постановление, которое определяет точный перечень обязательных сервисов в центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Что изменилось? Теперь украинцы будут знать, какие услуги доступны в конкретном ЦПАУ, а администраторы будут работать по четкой инструкции, чтобы предоставлять еще более качественный сервис. Эту информацию добавят на Гид по госуслугам , чтобы можно было находить все необходимое.

Ключевые изменения

1. Украинцы смогут оформить карточку налогоплательщика, пенсионные и другие налоговые услуги за один визит в ЦПАУ без поездок в различные учреждения.

2. Обновлен полный перечень услуг и внедрены их категории в ЦПАУ — Минцифры определило перечень совместно с представителями центров и областных администраций, чтобы учесть все потребности жителей.

3. Определили обязательные услуги для ЦПАУ с учетом особенностей:

360 услуг для ЦПАУ в относительно безопасной местности и дополнительно 13 для центров, в которых есть спецоборудование;

245 — для ЦПАУ в прифронтовых регионах при наличии персонала;

118 — для территориальных подразделений и удаленных рабочих мест.

Подробнее об обновлении и полном перечне услуг в ЦПАУ ищите по ссылке.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматически взимать налоговые долги и разрешить платить налоги через «Дію».

