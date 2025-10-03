Украинцы смогут оформлять налоговые и пенсионные услуги в ЦПАУ
Правительство приняло постановление, которое определяет точный перечень обязательных сервисов в центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ).
Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Что изменилось? Теперь украинцы будут знать, какие услуги доступны в конкретном ЦПАУ, а администраторы будут работать по четкой инструкции, чтобы предоставлять еще более качественный сервис. Эту информацию добавят на Гид по госуслугам, чтобы можно было находить все необходимое.
Ключевые изменения
1. Украинцы смогут оформить карточку налогоплательщика, пенсионные и другие налоговые услуги за один визит в ЦПАУ без поездок в различные учреждения.
2. Обновлен полный перечень услуг и внедрены их категории в ЦПАУ — Минцифры определило перечень совместно с представителями центров и областных администраций, чтобы учесть все потребности жителей.
3. Определили обязательные услуги для ЦПАУ с учетом особенностей:
- 360 услуг для ЦПАУ в относительно безопасной местности и дополнительно 13 для центров, в которых есть спецоборудование;
- 245 — для ЦПАУ в прифронтовых регионах при наличии персонала;
- 118 — для территориальных подразделений и удаленных рабочих мест.
Подробнее об обновлении и полном перечне услуг в ЦПАУ ищите по ссылке.
Напомним, Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматически взимать налоговые долги и разрешить платить налоги через «Дію».
