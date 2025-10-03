0 800 307 555
В сентябре Украина увеличила экспорт электроэнергии на 41%

В сентябре по сравнению с августом Украина увеличила экспорт электроэнергии на 41% до 635 тыс. МВт-ч.
Об этом пишет издание ExPro.
В сообщении говорится, что этот показатель является рекордным с начала интеграции с ENTSO-E.
Больше всего электроэнергии было экспортировано в Венгрию, 40% от всех объемов.
Также выросли поставки в Польшу после временной приостановки трансграничной торговли со Словакией из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево.
Экспорт в Польшу в сентябре составил 97,3 тыс. МВт-ч, что почти в 5 раз больше показателя предыдущего месяца.
Для сравнения, экспорт электроэнергии в сентябре 2024 года был минимальным — всего 764 МВт-час.
Однако с начала октября экспорт электроэнергии существенно сократился из-за похолодания и облачной погоды.
Импорт электроэнергии в сентябре 2025 года снизился на 47%, по сравнению с предыдущим месяцем — до почти 140 тыс. МВт-час.
