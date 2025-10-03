Украинцы получат дополнительные средства на оплату электроэнергии: кого это касается Сегодня 11:03 — Личные финансы

Украинцы получат дополнительные средства на оплату электроэнергии: кого это касается

Украинцы, проживающие на территории активных или возможных боевых действий, с 1 октября получат дополнительные средства на оплату электроэнергии.

Пособие будет предоставляться в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, говорят в Министерстве развития общин и территорий.

Расчет будет производиться по норме 100 кВт·ч на каждого человека (но не более 300 кВт·ч на семью).

(но не более 300 кВт·ч на семью). Это 432 грн на одного члена семьи, максимальная выплата — 1296 грн на домохозяйство.

Нужно ли подавать заявление

Деньги будут автоматически начисляться вместе с субсидиями и льготами.

Обращаться в органы соцзащиты или подавать заявления не нужно — выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, украинцы смогут частично компенсировать затраты на электроэнергию, необходимую для базовых нужд — освещение, отопление, использование бытовых приборов или даже альтернативных источников энергии.

Семьи, проживающие в прифронтовых регионах, будут получать выплаты, пока:

семья переедет с опасной территории;

лишится права на субсидию или льготу;

статус территории изменится на условно безопасные или временно оккупированные.

Программа поддержки прифронтовых территорий — это комплексная инициатива государства, объединяющая восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры с поддержкой местного бизнеса и прямой помощью людям.

Подробная информация о комплексной программе поддержки прифронтовых регионов доступна по ссылке

Напомним, в Минэнерго заявили, что не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения после 31 октября.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.