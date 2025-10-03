0 800 307 555
Украинцы получат дополнительные средства на оплату электроэнергии: кого это касается

Личные финансы
Украинцы, проживающие на территории активных или возможных боевых действий, с 1 октября получат дополнительные средства на оплату электроэнергии.
Пособие будет предоставляться в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий, говорят в Министерстве развития общин и территорий.
  • Расчет будет производиться по норме 100 кВт·ч на каждого человека (но не более 300 кВт·ч на семью).
  • Это 432 грн на одного члена семьи, максимальная выплата — 1296 грн на домохозяйство.

Нужно ли подавать заявление

Деньги будут автоматически начисляться вместе с субсидиями и льготами.
Обращаться в органы соцзащиты или подавать заявления не нужно — выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.
Таким образом, украинцы смогут частично компенсировать затраты на электроэнергию, необходимую для базовых нужд — освещение, отопление, использование бытовых приборов или даже альтернативных источников энергии.
Семьи, проживающие в прифронтовых регионах, будут получать выплаты, пока:
  • семья переедет с опасной территории;
  • лишится права на субсидию или льготу;
  • статус территории изменится на условно безопасные или временно оккупированные.
Программа поддержки прифронтовых территорий — это комплексная инициатива государства, объединяющая восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры с поддержкой местного бизнеса и прямой помощью людям.
Подробная информация о комплексной программе поддержки прифронтовых регионов доступна по ссылке.
Напомним, в Минэнерго заявили, что не планируют повышать тарифы на электроэнергию для населения после 31 октября.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
