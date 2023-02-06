В Украине запустили электронную выписку о месте жительства — Finance.ua
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В Украине запустили электронную выписку о месте жительства

Личные финансы
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В Украине запустили электронную выписку о месте жительства
В Украине запустили электронную выписку о месте жительства
Справка о регистрации места жительства больше не нужна: теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении «Дія».
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
«Справка о регистрации места жительства» больше не требуется. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении «Дія», — говорится в сообщении.
Как сгенерировать выписку:
  • зайти в приложение «Дія» и нажать «Услуги»;
  • выбрать пункт «Справки и выписки» и выбрать «Выписка о месте жительства»;
  • нажать «Заказать выписку».

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«Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре — выписка будет сформирована. Кроме того, есть возможность загрузить выписку на телефон в PDF-формате в течение 24 часов», — информирует МВД.
Как уточняется, родители могут заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей.

Справка Finance.ua:

  • украинцы смогут растаможивать авто в «Дія» — эта услуга станет одной из первых цифровых в таможенной сфере. В настоящее время власти готовят законодательную базу и дорабатывают сервис технически;
  • на портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее ВПЛ, вернувшиеся на место постоянного проживания, могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія;
  • украинцы также могут передать право вождения другому человеку через приложение «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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