В Украине запустили электронную выписку о месте жительства — Finance.ua

В Украине запустили электронную выписку о месте жительства
Справка о регистрации места жительства больше не нужна: теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении «Дія».
Об этом сообщает Министерство внутренних дел.
«Справка о регистрации места жительства» больше не требуется. Теперь выписку о месте жительства можно получить в приложении «Дія», — говорится в сообщении.
Как сгенерировать выписку:
- зайти в приложение «Дія» и нажать «Услуги»;
- выбрать пункт «Справки и выписки» и выбрать «Выписка о месте жительства»;
- нажать «Заказать выписку».
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«Заявление будет проработано в течение нескольких минут, и, если информация о человеке содержится в реестре — выписка будет сформирована. Кроме того, есть возможность загрузить выписку на телефон в PDF-формате в течение 24 часов», — информирует МВД.
Как уточняется, родители могут заказать в приложении выписку о месте жительства своих детей.
Справка Finance.ua:
- украинцы смогут растаможивать авто в «Дія» — эта услуга станет одной из первых цифровых в таможенной сфере. В настоящее время власти готовят законодательную базу и дорабатывают сервис технически;
- на портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее ВПЛ, вернувшиеся на место постоянного проживания, могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія;
- украинцы также могут передать право вождения другому человеку через приложение «Дія».
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